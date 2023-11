Estrenan documental que busca "evitar el triunfo de la ultraderecha" en el balotaje

El documental militante "En el borde", dirigido por César González, se estrenará mañana con entrada gratuita en el Centro Cultural Kirchner y, simultáneamente, en alrededor de 400 espacios culturales, teatros, cines, sindicatos y unidades básicas del Partido Justicialista para persuadir al público de que no vote al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje del próximo 19.

La película se estrenará a las 18 y surge del intento de González por registrar el período electoral y hacer un documental, que no obtuvo fondos, por lo que recibió financiamiento de parte del medio online Futurock, donde dio una entrevista contando el caso.

Según el director, "el núcleo duro de la película lo conforman los testimonios de trabajadores formales" e informales y busca "encontrarse, debatir y pensar colectivamente para que sirva como herramienta para generar discusión, charlas, contacto, y mística para encarar estos días que son clave para nuestra historia".

"El documental bucea en el debate que está atravesando el pueblo argentino y, particularmente, sobre la figura de Milei y las fortalezas de nuestro pueblo para evitar un triunfo de la ultraderecha. ¿Qué piensa nuestro pueblo? ¿Por qué Milei tuvo ese apoyo? ¿Qué piensan quienes no lo votaron? ¿Qué cambió después de la primera vuelta? ¿Qué fuerzas y argumentos tiene nuestra gente para evitar que nos gobierne la ultraderecha?", se pregunta González. (Télam)