Excarcelan al camionero detenido en la muerte del cantante santiagueño "Huguito" Flores

Antonio Daniel Roldán, conductor del camión y quien permanecía detenido por estar implicado en la muerte de “Huguito” Flores, fue excarcelado hoy en una audiencia virtual, concedida por el juez de Control y Garantías para la Circunscripción Capital de Santiago del Estero, Rodolfo Améstegui.

Roldán conducía el camión contra el cual chocó el reconocido cantante santiagueño en la Ruta 34, a la altura de la localidad de Garza, departamento Sarmiento, donde falleció junto a su esposa, Carina Soledad Enríquez, su cuñado Rubén Horacio Enríquez y sólo se salvó su pequeña hija de 3 años.

El abogado defensor del chofer, Eduardo Chávez, en diálogo con Télam explicó que “hoy, en una audiencia virtual, el juez de Control y Garantías nos hizo lugar al pedido de excarcelación, en contra de la prisión preventiva, mediante una serie de medidas que dispuso, le permite continuar a Roldán en libertad mientras dure el proceso”.

El chofer, según detalló Chávez, “no deberá conducir ningún vehículo automotor, ni acercarse a los familiares de las víctimas, ni a los testigos, no abandonar la provincia sin notificar al juzgado y presentarse los martes y viernes en la comisaria del lugar del domicilio para manifestar que se encuentra residiendo en el domicilio declarado”.

Chávez dijo que este pedido se fundó en que “es un delito excarcelable porque se trata de un homicidio culposo, que no prevé una pena superior a los ocho años, con lo cual el código procesal permite la excarcelación”.

Además, añadió que Roldán "carece de antecedentes condenatorios, posee domicilio conocido, no hay riesgo de fuga y no hay posibilidad de entorpecimiento de la investigación”.

“Con estos elementos el juez ha valorado que resulta procedente la excarcelación y se lo concedió”, remarcó.

En cuanto al inicio del juicio, el abogado defensor, dijo que por el momento “no hay fecha, porque aún falta realizar la pericia accidentológica y después la fiscal pediría la elevación de la causa a juicio”.

(Télam)