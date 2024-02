Fabiana Cantilo anunció una ópera-rock en el Luna Park

(Por enviado especial).- La cantante Fabiana Cantilo, presente esta noche en la jornada de cierre de la Fiesta Nacional de la Confluencia, en Neuquén, anunció un concierto en el estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires previsto para el 28 de junio.

La ex voz de las bandas de Charly García y Fito Páez adelantó que el formato de su concierto será el de una "ópera rock"

"Se llamará Apocalipsis No. ¿Qué quiere decir? Que no viene el apocalipsis. Lo que viene es un nuevo comienzo", explicó.

Cantilo participará hoy de la cuarta y última jornada de cierre de la undécima edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia junto con Piti Fernández, Fito Páez y Los Ratones Paranoicos.

(Télam)