Falleció George "Funky" Brown, baterista y compositor de Kool & the Gang, a los 74 años

George "Funky" Brown, baterista y uno de los miembros fundadores de Kool & the Gang, el reconocido grupo neoyorquino de R&B, funk y disco, falleció hoy a los 74 años en la ciudad de Los Ángeles tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón.

Junto al bajista Robert "Kool" Bell, su hermano Ronald Bell en saxo y el vocalista James "J.T." Taylor, Brown fue uno de los compositores de la banda nacida a mediados de los 60 y que lanzó hits como "Jungle Boogie", "Hollywood Swinging", "Celebration" y "Get Down on It".

Según informó el sitio especializado Deadline, el músico oriundo de Jersey City ya había desarrollado una temprana afinidad por bateristas del jazz como Elvis Jones, Art Blakey y Jack DeJohnette, cuando conoció a su vecino y futuro miembro del grupo, el tecladista Ricky West, quien a su vez lo presentó al trompetista Robert Mickens.

Para 1969, la banda, que ya venía presentándose en vivo bajo otros nombres, se convirtió oficialmente en Kool & the Gang y comenzó a desarrollar su mezcla de jazz, soul, funk, rock y pop que se convertiría en su sonido característico y que tuvo su primer éxito en 1973 con el disco "Wild and Peaceful".

Durante los 70 y 80, gozaron de una seguidilla de hits entre los que también se encontraban "Ladies' Night", "Joanna", "Cherish" y el megaexitoso "Celebration"

La agrupación ganó dos premios Grammy -uno de ellos en 1978 por su trabajo en la banda sonora de la película "Fiebre de sábado por la noche", que vendió más de 16 millones de copias sólo en Estados Unidos-, así como siete lauros American Music Awards.

Al día de hoy, la banda vendió más de 7 millones y medio de discos en el país del norte y otros 70 millones a nivel mundial. (Télam)