Filme acerca del "The Eras Tour" de Taylor Swift podrá verse en plataformas

La compositora y cantante norteamericana Taylor Swift, estrella planetaria del pop, anunció hoy, un día después de dar en Brasil su último recital del año, que su película basada en esta descomunal gira sumará canciones y a partir del 13 de diciembre, día en que cumplirá 34 años, estará disponible por streaming en Estados Unidos y Canadá.

“Bueno, básicamente tengo un cumpleaños a punto de cumplirse y estaba pensando que una manera divertida de celebrar el año que hemos tenido juntos sería poner a disposición ‘The Eras Tour Concert Film’ para que puedas verla en casa”. escribió Swift en sus cuentas de redes sociales.

En su publicación, la artista que con esta gira ofreció tres noches de alto impacto en Buenos Aires, añadió: “Estoy muy feliz de poder informarles que la versión extendida de la película, que incluye 'Wildest Dreams', 'The Archer' y 'Long Live', estará disponible para alquilar bajo demanda en Estados Unidos, Canadá y otros países que se anunciarán próximamente a partir de… lo has adivinado, el 13 de diciembre”.

Según la página oficial de Taylor, el filme estrenará bajo demanda en plataformas como Apple TV, Vudu, Prime Video, Xfinity, Google Play y YouTube.

“Taylor Swift: The Eras Tour” es una obra producida por la propia artista quien también se encargó de otros aspectos relacionados con la distribución y el marketing, prescindiendo de intermediarios y asociándose directamente con los cines AMC, un modelo ahora replicado por su amiga y colega Beyoncé.

El anuncio de las proyecciones de la película de Swift en salas de cine marcó un hito en términos de recaudación, alzándose con hasta 100 millones de dólares de facturación en preventas y alcanzando 248 millones de dólares en taquilla internacional.

La versión en directo del largometraje volverá a ponerse en marcha a partir de febrero de 2024 surcando países como España, Japón, Australia, Singapur y Francia en una recorrida cuya finalización está prevista para el 8 de diciembre en Vancouver, Canadá. (Télam)