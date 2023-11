Gandini y la literatura, reposición en homenaje al compositor con la ópera trabajada junto a Piglia

El Teatro Colón repondrá con dos funciones, los próximos 5 y 7 de diciembre a las 20, la ópera "La ciudad ausente", escrita por Gerardo Gandini sobre la novela homónima de Ricardo Piglia, que de manera filosófica trabaja el pasado, la memoria y la eternidad.

"La novela es muy compleja, no es fácil de ser contada. Tiene estos saltos espacio-temporales y muchas cosas filosóficas, con escenas para hablar de problemáticas metafísicas. Es un texto muy poético", explicó a Télam Valentina Carrasco, la directora escénica de esta nueva puesta.

"Tiene mucho de la textura de Macedonio Fernández -agregó sobre las complicaciones de la obra sobre el escenario-. Y Gandini simplifica mucho en el libreto, casi que lo lleva a un texto de teatro, pero cantado, lo cual lo complejiza. Algunas partes las simplifica y también le agrega escenas, como ser tres microóperas".

"La Ciudad Ausente" fue escrita en conjunto por Gandini y Piglia a partir de la novela de 1992. Fue estrenada en 1995 y representada en el Teatro Colón por última vez en 1997. Cuenta la historia de un visitante a una ciudad abandonada, postapocalíptica, en la que lo único que perdura es una máquina que narra recuerdos, pero sin que nadie esté para escucharlos.

"Yo me centré un poco en esta máquina para inmortalizarla. Me hizo pensar en las estrellas que vemos a la noche. Muchas de las cuales ya han muerto, pero seguimos reteniendo y viendo su luz.. Durante la ópera, el texto habla mucho de la luz del alma", señaló Carrasco, que tiene un frondoso currículum con puestas en Buenos Aires, París, Madrid, Beirut y Milán, entre varias otras ciudades.

En su investigación por conocer algo sobre esta ciudad, Junior, el protagonista, indaga en las ruinas, en un intento por armar un rompecabezas difícil de continuar, en esta ópera moderna para la que Carrasco fue convocada el año pasado en el marco del homenaje por los diez años de la muerte del compositor.

"Gandini es uno de los compositores insignia de la música contemporánea argentina, no solo como compositor, sino también como hombre de la cultura. Aparte de sus tiempos como músico, creaba y programaba espacios de música contemporánea. Es una figura icónica, ha creado generaciones de música", señaló la directora escénica que trabajó junto al director musical Christian Baldini, quien estará a cargo de la Orquesta Estable del Teatro Colón.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar, y también de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 9 a 20 y domingos de 9 a 17. (Télam)