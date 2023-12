Green Day lanzó "Dilemma", el tercer adelanto de su próximo álbum

La banda de punk rock californiana Green Day, que en septiembre del año pasado volvió tras cinco años a Buenos Aires para presentarse en el estadio de Vélez, presentó durante las últimas horas "Dilemma", tercer corte de difusión de su próximo álbum, "Saviors".

El single llegó a las plataformas digitales luego de que la banda diera a conocer meses atrás los temas "The American Dream Is Killing Me" y "Look Ma, No Brains!", los dos primeros anticipos del trabajo de estudio número 14 de su trayectoria, que tiene fecha de lanzamiento para el próximo 19 de enero.

"Dilemma" fue publicado junto a un videoclip en blanco y negro que sigue a Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool durante una noche desaforada de música y fiesta para graficar una sombría letra dedicada a los excesos.

"Fue una canción bastante difícil de componer porque era muy personal. Hemos visto a muchos compañeros luchar contra la adicción y la enfermedad mental. Esta canción es sobre el dolor que se siente ante esas experiencias", aseguró Armstrong en declaraciones a la prensa.

Grabado en Londres y Los Ángeles, "Saviors" será la colaboración más reciente entre Green Day y el productor ganador del Emmy Rob Cavallo, con quien ya habían trabajado en los exitosísimos discos "Dookie" (1994) y "American Idiot" (2004).

El año próximo, la banda nacida en 1987 se embarcará en una gira en la que compartirá escenario con The Smashing Pumpkins, Rancid y The Linda Lindas en distintos puntos de Norteamérica; y con sus colegas de Nothing But Thieves, The Hives, Donots, The Interrupters y Maid of Ace en las fechas que llevará a cabo en Europa. (Télam)