Greta Gerwig será la presidente del jurado en el Festival de Cannes

La directora de "Barbie", Greta Gerwig, será la presidenta del jurado del próximo Festival de Cannes, que tendrá lugar en esa ciudad del sureste de Francia del 14 al 25 de mayo de 2024, informó hoy la organización.

"Amo profundamente las películas. Me encanta hacerlas, me encanta ir a verlas, me encanta hablar de ellas durante horas", manifestó la también directora de Lady Bird (2017) y Mujercitas (2019) en el comunicado emitido por el prestigioso certamen, cuyo último presidente de jurado fue el sueco Ruben Östlund.

"Como cinéfila, Cannes siempre ha sido para mí la cumbre de lo que puede representar el lenguaje universal del cine. Ponerme en un estado de vulnerabilidad, sentarme en una sala a oscuras llena de desconocidos para ver una nueva película, es lo que más me gusta. Me siento abrumada, emocionada y humilde al convertirme en presidenta del jurado", agregó Gerwig.

“Barbie”, con el protagónico de Margot Robbie, se convirtió en la gran sensación de la temporada cinematográfica con una impactante recaudación de 1.442 millones de dólares y se alzó en las últimas horas con 18 nominaciones a los premios Critics’ Choice que entrega la crítica especializada estadounidense.

Además, obtuvo nueve candidaturas en los Globos de Oro.

(Télam)