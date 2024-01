Herederos de George Carlin demandan a creadores del especial hecho con IA que imita al comediante

Los herederos del comediante y gran referente del stand up estadounidense George Carlin presentaron una demanda contra Dudesy, la compañía detrás del especial de stand up generado por inteligencia artificial que imitaba su voz y su estilo de comedia, informaron medios especializados norteamericanos.

El especial de una hora de duración, titulado “George Carlin: I’m Glad I’m Dead” (“Estoy contento de estar muerto”, en alusión a que esta rutina llegaría, a 15 años de su fallecimiento, desde el más allá) fue lanzado hace dos semanas en el canal de YouTube de Dudesy, donde todavía está disponible y ya fue reproducido medio millón de veces.

Dudesy es una IA especializada en comedia que ya había llamado la atención el año pasado porque es anfitriona de un podcast de humor con el actor y comediante canadiense Will Sasso, con quien interactúa en tiempo real.

Tras el lanzamiento del especial, y pese a que desde el comienzo se pide que se lo escuche como una “imitación” a manera de homenaje, la hija de Carlin, Kelly, había criticado duramente los “intentos de recrear una mente que nunca va a volver a existir”.

Ahora, los herederos de los derechos del legado de Carlin presentaron en los tribunales de California una demanda que pide que se retire inmediatamente el especial de YouTube y una suma de dinero en concepto de daños. El argumento es que para poder crear el especial, y como reconocen los responsables detrás de Dudesy, fue creado luego de que se alimentara al chatbot con todos los materiales que el comediante había publicado en su vida.

De acuerdo con la demanda, al hacer eso sin permiso ni licencia la compañía infringió sus derechos de propiedad intelectual.

Además, el demandante argumenta que el contenido lesiona la reputación de Carlin y que el uso de su voz para promocionar el video es el “robo del trabajo de un gran artista estadounidense”.

“Mi padre fue un comediante legendario y un talento único cuyo legado es el material que dejó -sus actuaciones, álbumes y libros-. Entiendo y comparto el deseo por tener más de George Carlin. También yo quiero más tiempo con mi padre. Pero es ridículo proclamar que ha sido ‘resucitado’ con IA”, planteó Kelly Carlin en el comunicado con el que acompaña el anuncio de la demanda.

“El ‘George Carlin’ de ese video no es el hermoso ser humano que definió a una generación y que me crio con amor. Es un facsímil mal ejecutado, improvisado por individuos sin escrúpulos para capitalizar la extraordinaria buena voluntad que mi padre estableció con su adorada base de fans”, completó. (Télam)