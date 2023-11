Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y David Schwimmer homenajearon a Matthew Perry en sus redes

Los intérpretes estadounidenses Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y David Schwimmer recordaron hoy con emotivas palabras a su amigo y colega Matthew Perry, poco más de dos semanas después de que el actor que pasó a la historia como Chandler Bing en “Friends” fuera hallado muerto en su casa de Los Ángeles.

Aniston, Schwimmer y Kudrow, que encarnaron respectivamente a Rachel, Ross y Phoebe en la que para muchas personas es la mejor sitcom de la historia, se sumaron así a sus amigos Courteney Cox y Matt LeBlanc, quienes ayer también se habían volcado a sus perfiles de Instagram para dejar sentidos mensajes sobre Perry.

Aniston publicó una foto de backstage de la época en que se transmitía la serie (1994-2004), en la que puede vérsela riendo junto a Perry, y la impresión de pantalla de un mensaje en el que su amigo refería esa imagen y le decía “hacerte reír me hizo el día”, a lo que ella respondía “Awww la primera de MILES de veces”.

“Oh, esto sí que es una herida profunda tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado. Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de vidas o pérdida de amores. Ser capaz de sentarte sobre este dolor te permite reconocer y agradecer los momentos de alegrías que compartiste con alguien que amaste tan profundamente. Y a él lo amábamos profundamente”, dice la primera parte del texto que escribió la actriz en @jenniferaniston.

Y continuó: “Él era un gran parte de nuestro ADN. Siempre éramos los 6. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino. Matty sabía que lo que más amaba era hacer reír a la gente. Como él mismo lo dijo, si no escuchaba la ‘risa’ pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. ¡Y vaya si logró hacerlo! Nos hizo reír a todos. Y reír mucho”.

Aniston agregó que en las últimas dos semanas repasó los mensajes de texto en común con Perry: “Reí, lloré y volví a reír. Los guardaré por siempre. Un día encontré un mensaje de texto que me envió de la nada. Lo dice todo. Matty, te amo mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor”.

Schwimmer por su parte, también se volcó a su Instagram (@_schwim_), con un texto que acompaña una imagen junto a Perry en la serie, en un flashback de cuando Ross y Chandler eran amigos en sus veintipicos y vestían a la moda algo ridícula de los 80.

“Gracias por diez increíbles años de risas y creatividad. Nunca voy a olvidar tu impecable timing y desarrollo para la comedia. Podías tomar una línea recta de diálogo y doblarla a tu voluntad, dando como resultado algo tan completamente original e inesperadamente divertido que todavía asombra”, elogió a su amigo.

“Y tenías corazón -prosiguió-. Fuiste generoso y lo compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia con seis extraños. Esta foto es de uno de mis momentos favoritos con vos. Ahora me hace sonreír y llorar al mismo tiempo”.

La última en sumarse al homenaje virtual fue Kudrow, que aunque es muy poco afecta a las redes (hacía medio año que no publicaba en @lisakudrow) también quiso dejar un recuerdo sobre el fallecido Perry.

La actriz eligió una foto de los primeros días de su amistad, cuando acababan de grabar el piloto para la serie: “Grabamos el piloto, ‘Friends Like Us’, fue elegido inmediatamente, estábamos en la presentación de NBC. Luego sugeriste que jugáramos al póker e hiciste que fuera tan divertido mientras establecíamos los primeros lazos. Gracias por eso”.

“Gracias por hacerme reír tan fuerte de lo que habías dicho que mis músculos dolían y las lágrimas rodaban por mi cara CADA DÍA. Gracias por tu corazón abierto en una relación de seis que requería compromiso. Gracias por presentarte a trabajar cuando no estabas bien, y ser completamente brillante. Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo lo que aprendí al conocerte acerca de la gracia y el amor. Gracias por el tiempo que pasé con vos, Matthew”, finalizó.

Matthew Perry fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa el pasado 28 de octubre. Tenía 54 años.

Un examen post mortem inicial no fue concluyente y los resultados de las pruebas toxicológicas aún no se han publicado. No se encontraron drogas ilícitas en su casa, aunque sí se descubrieron varios medicamentos, entre ellos antidepresivos y ansiolíticos supuestamente relacionados con las adicciones y problemas de salud que Perry arrastró durante años. (Télam)