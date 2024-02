Jim Carrey protagonizará la tercera parte de la saga de películas de Sonic

El actor norteamericano Jim Carrey volverá a encarnar el papel de científico loco en “Sonic the Hedgehog 3”, la anunciada tercera entrega del filme surgido de un videojuego, informaron hoy medios especializados de Hollywood.

La franquicia disfruta de estimulante presente y con sus dos primeras entregas “Sonic the Hedgehog” (2020) y “Sonic the Hedgehog 2” (2022) alcanzó una recaudación de más de 870 millones de dólares.

En el marco de este suceso de taquilla, los estudios Paramount, responsables de la producción, están generando “Knuckles'”, una serie derivada de la historia original que se podrá en la plataforma Paramount+.

El estreno de esta tercera parte está programado para el 20 de diciembre de este año y la dirección del filme correrá por cuenta de Jeff Fowler, quien supervisó las dos primeras películas.

Carrey es uno de los actores cómicos más reconocidos en la historia del cine con éxitos de taquilla que incluyen “Ace Ventura, un detective diferente”, “Tonto y Retonto”, “La máscara"” y El Grinch”, además de haber destacado en papeles dramáticos como en “The Truman Show” y “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos". (Télam)