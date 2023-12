Jonas Brothers sumó una tercera en el Movistar Arena

Jonas Brothers, la banda estadounidense integrada por los hermanos Nick, Joe y Kevin, regresará al país y luego de agotar las localidades para sus shows el 25 y 26 de abril en el estadio Movistar Arena, sumará una nueva fecha para el 27 de ese mes.

Estos recitales forman parte de su gira mundial “The Tour: Five Albums. One Night” y marcan su vuelta al país a 10 años de su última visita y a cinco de su regreso tras una pausa de seis años. -se tomaron un tiempo entre 2013 y 2019 y volvieron para instalarse con más fuerza en la escena musical-.

En el estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, la banda recorrerá sus más de 20 años de historia y mostrará las canciones que integran "The Album", su más reciente producción de 2023, en la que versionan clásicos de Fleetwood Mac, The Bee Gees y Earth, Wind & Fire, entre otras influencias.

"The Album" fue editado después de "Happiness Begins", el trabajo con el que los hermanos regresaron el ruedo, cuando en 2019 decidieron ponerle fin al silencio grupal iniciado en 2013, año en el que había pasado por el estadio Ferro Carril Oeste y por el Parque Sarmiento de Córdoba.

Las entradas para el tercer concierto de los Jonas Brothers pueden conseguirse en la web de Movistar Arena (movistararena.com.ar) a partir de las 16 de hoy, lunes 18 de diciembre.

(Télam)