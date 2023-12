Kanye West se disculpa con la comunidad judía con un mensaje escrito en hebreo

A menos de tres semanas de que se publique su próximo disco "Vultures", Kanye West escribió un mensaje en hebreo en su cuenta de Instagram en la que se disculpa con la comunidad judía, aunque no aclara los motivos por los cuales pide perdón ni da señales de arrepentimiento por ninguno de sus exabruptos.

"Pido disculpas sinceramente a la comunidad judía por cualquier arrebato no intencionado causado por mis palabras o acciones. No era mi intención lastimar ni faltarle el respeto, y lamento profundamente cualquier dolor que haya podido causar", dice el texto.

Y añade: "Me comprometo a comenzar conmigo mismo y aprender de esta experiencia para asegurar una mayor sensibilidad y comprensión en el futuro. Su perdón es importante para mí y estoy comprometido a enmendar y promover la unidad”.

El mensaje de West llega dos semanas después de una sesión de escucha de su disco en Las Vegas en la que nuevamente se había despachado con un largo discurso antisemita en medio de sus quejas por el retiro de sus patrocinadores cuando atacó en un pasado a la comunidad judía.

"¡Jesucristo, Hitler, patrocinen esto!", había dicho en esa oportunidad, además de lanzar: "Somos 60 millones de nosotros en Estados Unidos y 60 millones de judíos en el mundo".

Por otra parte, una de las canciones anticipadas de su próximo disco contiene una polémica frase en la que niega ser antisemita bajo escandalosos argumentos. "¿Cómo que soy antisemita? Me acabo de c… a una perra judía", dice el párrafo en cuestión.

Más allá de esto, el rapero y productor no aclaró por qué pide disculpas y optó por un mensaje genérico.

La publicación de su nuevo álbum está prevista para el próximo 12 de enero. (Télam)