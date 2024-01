La argentina Daniela Milagros abrirá el show de Slash en el Movistar Arena

La artista argentina Daniela Milagros junto a su banda abrirá el 9 de febrero en el Movistar Arena el show del grupo que reúne al icónico guitarrista Slash (Guns n' Roses), al cantante Myles Kennedy y a los miembros de The Conspirators.

La cantante, compositora y multi-instrumentista de 19 años acaba de presentar "Ego" antes de su bautismo de fuego en el microestadio del barrio porteño de Villa Crespo.

“Es mi canción, mi historia en la música. En ella, comparto los obstáculos que he enfrentado, tanto personales como los que otros han puesto para detener mis metas”, destacó la autora también confirmada en la grilla del Lolapalooza Argentina 2024.

Con más de 3 millones de seguidores en redes sociales como TikTok, Milagros comenzará el 2024 siendo telonera de uno de sus artistas favoritos y promete, además, presentar su álbum debut en el mes de mayo.

Después de dejar Guns N' Roses, el icónico guitarrista de rock estadounidense armó las bandas Slash's Snakepit y Velvet Revolver antes de embarcarse en su propia carrera solista.

Luego de su primer álbum en solitario, "Slash" (2010), que contó con Ozzy Osbourne, Fergie, Myles Kennedy, entre otros, formó la banda Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators, (SMKC), agrupación con la que lanzó los discos "Apocalyptic Love", "World On Fire", "Living The Dream" y "4".

(Télam)