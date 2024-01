La biopic sobre Micheal Jackson ya encontró al actor que lo interpretará en su niñez

Los productores de "Micheal", la película biográfica sobre el ícono del pop Michael Jackson, ya encontraron al actor que lo interpretará en sus comienzos con los Jackson 5: se trata de Juliano Krue Valdi, un niño de 9 años que desde hace cinco lo imita.

"Esta oportunidad es realmente importante para mí porque Michael Jackson es el Rey del Pop y es muy especial en mi corazón. Llevo cinco años bailando sus canciones. Él me hace sentir realmente especial y me hace sentir bien conmigo mismo. Me encanta la energía de Michael Jackson”, dijo Valdi en un comunicado citado por Variety.

La película, del director Antoine Fuqua, Lionsgate y Universal Pictures International, tendrá a Valdi interpretando a Jackson “mientras él y sus hermanos alcanzan la fama como los Jackson 5, la sensación del canto detrás de éxitos tan icónicos como 'I Want You Back', 'ABC ,' y 'Estaré allí'”, se anunció el jueves.

El sobrino del Rey del Pop, Jaafar Jackson, lo interpretará en su fase adulta en el filme que se estrenará en todo el mundo el 18 de abril de 2025.

Al momento, se desconoce la trama, más allá de narrar el ascenso del músico, cantante y bailarín que cambió para siempre la música pop con discos como "Beat It" o "Bad", que hoy todavía siguen sonando modernos.

Con la venia de la familia del músico fallecido el 25 de junio de 2009 a los 50 años, tampoco se sabe si la producción narrará las acusaciones y el juicio que Jackson afrontó por abuso de menores durante varios años.

Más allá del proceso judicial de 1994, previo al cual llegó a un acuerdo económico con algunas familias de las víctimas, en 2019 HBO estrenó el documental de dos episodios "Leaving Neverland", en el que dos de sus supuestas víctimas narran en primer persona delante de cámara las atrocidades sexuales que vivieron con Jackson. (Télam)