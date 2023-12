La cantante y bailarina Paula Abdul denunció a un productor de "American Idol" por agresión sexual

La cantante, bailarina, coreógrafa, actriz y personalidad televisiva estadounidense Paula Abdul denunció a uno de los productores ejecutivos del programa de competencia “American Idol”, Nigel Lythgoe, por agredirla sexualmente en numerosas oportunidades mientras se desempeñaba como jueza de ese show televisivo y de “So You Think You Can Dance”.

Abdul, que se inició como porrista de Los Ángeles Lakers a los 18 años, saltó a la fama como artista pop a fines de los 80 y comienzos de los 90, y desde los 2000 compagina su carrera artística con la de jurado y especialista en programas del estilo de “American Idol”.

Según reportaron medios especializados norteamericanos, presentó la demanda contra el productor ejecutivo ayer en el condado de Los Ángeles.

De acuerdo con la documentación, la primera de las agresiones a las que la sometió Lythgoe ocurrió durante una de las primeras temporadas de “American Idol” (que inició en 2002), mientras se encontraban de viaje llevando a cabo las audiciones regionales preliminares.

Abdul relató que ingresó junto a Lythgoe al ascensor de un hotel y tan pronto como se cerraron las puertas el productor la empujó contra la pared, la manoseó en los genitales y en el pecho e intentó besarla. La artista logró empujarlo cuando se abrieron las puertas y corrió hacia su habitación.

En la denuncia Abdul explicó que llamó por teléfono a uno de sus representantes para contarle lo que había pasado, pero que finalmente decidió no hacerlo público por temor a perder el empleo.

Otro de los hechos ocurrió en 2015, cuando firmó el contrato para participar de “So You Think ” -otro reality de competencia, pero en este caso de danza-. En algún momento de las dos temporadas de las que Abdul participó del show fue a la casa de Lythgoe para una reunión que supuestamente tendría como objeto conversar sobre trabajo.

Sin embargo, siempre según la denuncia, en un momento Lythgoe se lanzó sobre ella cuando estaba en un sillón e intentó besarla. Abdul detalló que se sacó de encima al productor y se fue inmediatamente del lugar.

La demanda, que incluye otros hechos, acusa a Lythgoe, la productora 19 Entertainment y FreemantleMedia North America por agresión sexual, agresión, violencia de género y negligencia. (Télam)