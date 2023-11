La cantautora Yami Safdie lanzó "SUR", su segundo álbum de estudio

La joven cantante y compositora Yami Safdie lanzó su segundo álbum, "SUR", una propuesta en la que recorre diversos géneros de Argentina y Latinoamérica, y que cuenta con la participación del reconocido Gustavo Santaolalla, L-Gante y de los cantantes DannyLux, Leo Rizzi y Omar Montes en cinco de las diez canciones que conforman el disco.

Ya disponible en todas las plataformas digitales, la producción llega luego de que el año pasado presentara su primer trabajo de estudio, "Dije que no me iba a enamorar".

En esta ocasión, la artista incursiona en sonidos experimentales y un perfil conceptual, que busca fusionar la música tradicional de la región y el país, como la zamba o la chacarera, con el pop y los beats urbanos.

Para eso, Safdie contó con la colaboración del cantante estadounidense de origen mexicano DannyLux en el corte "Amigos para qué" y de sus colegas españoles Leo Rizzi y Omar Montes en "Lamentos" y "Tango de crueldad", respectivamente.

Además, L-Gante, uno de los referentes de la cumbia 420, pone su voz en "No llores", mientras que el multipremiado y legendario Gustavo Santaolalla produce y hace coros en "Yarará", tema con inspiración en un carnavalito.

Con producción musical de Coco Ferreyra -con quien la artista ya había trabajado en su primer álbum-, "SUR" también desembarca con videoclips y otros materiales audiovisuales dirigidos por Ornella De Virgilio de la mano de los estudios Green Umbrella.

Safdie llevará este disco al escenario cuando se presente en vivo el próximo 26 de noviembre en el marco del festival Primavera Sound. (Télam)