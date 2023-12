La comedia "Curb Your Enthusiasm" llega a su fin en febrero con el estreno de su temporada 12

La aclamada serie de comedia "Curb Your Enthusiasm", protagonizada y creada por el humorista, guionista y actor Larry David, una de las mentes detrás de la ineludible sitcom "Seinfeld", llegará a su fin el próximo 4 de febrero con el estreno de temporada número 12 en HBO y la plataforma de streaming HBO Max.

De un humor casi inclasificable, que al igual que la mencionada tira encabezada por Jerry Seinfeld gira en torno a las minucias y situaciones de la vida cotidiana, la producción ganadora en los Emmy y los Globos de Oro emitirá un nuevo episodio todos los domingos hasta el 7 de abril.

Estrenada en 2000, "Curb Your Enthusiasm" sigue a David en una versión exagerada y ficcional de sí mismo, un álter ego al que fue agregándole capas entrega tras entrega y que no puede evitar entrar en conflicto con cuanta persona se le cruce, víctima de su incapacidad de ajustarse a las normas sociales y convivir con cuestiones aparentemente triviales.

"Con el final tendré la oportunidad de despojarme por fin de este personaje de 'Larry David' y convertirme en la persona que Dios quería que fuera: el ser humano atento, amable y cariñoso que era hasta que me desvié interpretando a este personaje malvado. Así que, 'Larry David', me despido de ti. No echaremos de menos tu antipatía", dijo el comediante en declaraciones a la prensa sobre esta última temporada, que al igual que sus sus antecesoras, se filmó sin guion para mantener la espontaneidad narrativa y sólo con la ayuda de bocetos de escenas para los miembros del elenco.

Por su parte, el CEO de Contenido de HBO y HBO Max, Casey Bloys, aseguró que "es difícil decir adiós a una serie tan rupturista, brillantemente divertida e icónica, que dejó huella en la televisión y en el género de la comedia".

"Ha sido un placer trabajar junto a Larry David y (el productor ejecutivo) Jeff Schaffer, y todos los genios de la comedia que son nuestros productores, reparto y equipo", agregó el ejecutivo.

Junto a David, el elenco de "Curb Your Enthusiasm" que se despedirá de la serie se completa con la participación de figuras como Ted Danson, Vince Vaughn y Tracey Ullman, junto a Jeff Garlin, Susie Essman, Cheryl Hines, J.B. Smoove y Richard Lewis, entre más. (Télam)