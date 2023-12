La comedia de fantasía "Good Omens" tendrá una tercera y última temporada

La serie de comedia y fantasía "Good Omens", creada por el reconocido autor británico Neil Gaiman y protagonizada por Michael Sheen y David Tennant como un ángel y un demonio que forman una impensada alianza para detener los avances del Infierno, fue renovada para una tercera temporada final.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, la producción, que aunque comenzó como una miniserie tuvo su continuación en julio pasado con el lanzamiento de su segunda entrega, tendrá una última tanda de episodios que dará cierre a la historia de la novela que Gaiman publicó en 1990 junto al fallecido Terry Pratchett .

"Estoy tan feliz de finalmente poder terminar la historia que Terry y yo trazamos. Él estaba determinado a que, si hacíamos 'Good Omens' para la televisión, pudiéramos llevar la trama hasta el final", dijo Gaiman -también autor de "The Sandman", "Coraline" y "American Gods"- en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, repasó que "la primera temporada trataba sobre evitar el Armagedón, peligrosas profecías y el fin del mundo", mientras que "la segunda fue dulce y gentil, aunque puede haber terminado de una manera menos alegre de la que cierto ángel y cierto demonio esperaban".

"Ahora, en la tercera, vamos a enfrentarnos una vez más al fin del mundo. Los planes para el Armagedón están saliendo mal, y sólo el trabajo en conjunto entre Crowley (David Tennant) y Azirafel (Martin Sheen) puede dar esperanzas de que salga bien. Aunque no están hablando", adelantó el autor británico, que una vez más oficiará como showrunner de la serie. (Télam)