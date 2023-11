La convocatoria para protagonizar la nueva "Karate Kid" recibió más de 10.000 solicitudes mundiales

La convocatoria del casting abierto en todo el mundo para protagonizar la próxima película "Karate Kid" que se estrenaría en diciembre del año próximo, recibió más de 10.000 solicitudes, informó la prensa internacional.

El actor que obtenga el protagónico actuará junto a Jackie Chan y Ralph Macchio en la nueva película de la saga dirigida por Jonathan Entwistle con guión de Rob Lieber que pretende fusionar y continuar la mitología de la original.

Justo un día después de que los dos actores anunciaran el casting abierto de Sony Pictures para encontrar al próximo Karate Kid, el portal especializado The Hollywood Reporter informó que el estudio recibió más de 10.000 candidaturas. Las presentaciones para la búsqueda mundial provienen de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, India, Australia, Singapur, Finlandia, Suecia y Sudáfrica.

Chan y Macchio aparecieron en un video publicado el martes para anunciar la búsqueda global para desempeñar el papel de Li Fong en la película que se espera que se filme entre marzo y junio de 2024. Según el sitio web del casting, el equipo está buscando que alguien represente a un chino o un chino mestizo en el rango de edad de 15 a 17 años.

Este personaje inteligente y luchador es experto en artes marciales y, aunque habla inglés con fluidez, el mandarín conversacional se considera una gran ventaja para desempeñar el papel. Se prefiere, pero no es necesaria, experiencia previa en actuación, y también es ideal tener experiencia en artes marciales, movimiento, gimnasia y danza.

La franquicia de acción comenzó en 1984 con el lanzamiento de "The Karate Kid" , protagonizada por Macchio como Daniel LaRusso y el fallecido Pat Morita como el Sr. Miyagi. Hubo tres secuelas, dos de las cuales fueron protagonizadas por Macchio, antes de una nueva versión de 2010 dirigida por Jaden Smith y Jackie Chan.

Si bien Sony aún no ha publicado un resumen de la nueva película, la franquicia experimentó una nueva ola de popularidad con Cobra Kai, una serie de streaming de Netflix que presenta a Macchio y que pronto regresará para una sexta y última temporada. (Télam)