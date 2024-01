La familia de Halyna Hutchins criticó la defensa del Sindicato de Actores a Alec Baldwin

La familia de Halyna Hutchins, quien falleció por un disparo accidental en octubre de 2021 durante el rodaje de la película "Rust", criticó al Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) luego de que el jueves esa organización expresara su apoyo al actor Alec Baldwin, quien fue acusado nuevamente por la Justicia por el homicidio involuntario de la directora de fotografía.

Según el sitio especializado The Hollywood Reporter, Gloria Allred, una de las abogadas de la familia de Hutchins, expresó, en respuesta a la organización gremial, que "la noción de que un actor no es responsable si empuña un arma, la apunta hacia alguien en un set y dispara" desafía "el sentido común y la ley".

"Los protocolos de seguridad pueden ser considerados en un juicio, pero no son la ley. Esta acusación fue el resultado de una cuidadosa evaluación realizada por el gran jurado", agregó la letrada.

Días atrás, el SAG-AFTRA había dado a conocer un comunicado en el que señalaban que "el trabajo de una ctor no es ser un experto en armas de fuego", y supone que como Baldwin no era responsable de controlar la seguridad de las armas en la producción, el supuesto de la Fiscalía de la ciudad estadounidense de Santa Fe "incurre en una evaluación equivocada de los verdaderos deberes de un actor en el set".

"Los intérpretes se entrenan para actuar, y no tienen el requerimiento ni se espera que sean expertos en armas o en su uso. La industria le asigna esa responsabilidad a profesionales calificados que supervisan esos manejos en todos los aspectos", afirmaron desde el sindicato.

El viernes 19 de enero, el reconocido actor de 65 años -nominado al Oscar por su trabajo en "Golpe de suerte" (2003)- fue acusado formalmente en el estado de Nuevo México por el mencionado delito, que lo enfrenta a la posible pena de hasta 18 meses de prisión.

Aunque en abril habían retirado los cargos por homicidio involuntario luego de que los abogados de Baldwin proporcionaran un análisis que planteaba dudas alrededor del correcto funcionamiento del arma, los fiscales Kari Morrissey y Jason Lewis decidieron reflotar la causa tras afirmar que el acusado se contradijo cuando aseguró que nunca apretó el gatillo, ya que un nuevo peritaje concluyó que el arma sólo podría haberse disparado de forma deliberada.

Por su parte, Hannah Gutierrez Reed, la armera de "Rust" que equivocadamente cargó una bala real en el arma de utilería que utilizaba Baldwin, irá a juicio en febrero en una causa separada por los cargos de homicidio involuntario y manipulación de pruebas por el hecho, ocurrido el 21 de octubre de 2021.

"Todo esto ha sido muy difícil. Todo lo que me importa son mi esposa y mis hijos, y poder avanzar con mi vida y atravesar un momento realmente duro", agregó Baldwin en uno de sus primeros mensajes públicos luego de que a principios de diciembre de ese año concediera a la cadena ABC la primera entrevista que realizó tras el episodio, en la que afirmó que no apretó el gatillo del arma con la que también hirió al director del filme, Joel Souza.

"Nunca apuntaría con un arma contra una persona y apretaría el gatillo, nunca", aseveró el actor en esa oportunidad. (Télam)