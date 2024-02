La guitarra jazzera de Russell Malone vuelve con la intención de "hacer feliz a la gente"

El guitarrista norteamericano Russell Malone, prominente figura del jazz, concretará su tercera visita a la Argentina para presentar cuatro funciones junto a músicos locales en las noches del domingo y lunes en la sala porteña Bebop Club, sede de la segunda edición del festival Summertime, con la sencilla pero poderosa intención de "hacer feliz a la gente".

"Lo único que quiero es que la gente que me va a escuchar, cuando termina el show se vaya un poco más feliz de lo que vino y que así su vida sea más rica", indica Malone durante una entrevista con Télam.

A través del Zoom, desde su casa en Nueva Jersey y acompañado a distancia por el trompetista Mariano Loiácono, líder del quinteto local que lo secundará en estos recitales, el creador define a la guitarra, el instrumento con el que se ha ganado un lugar excepcional dentro del jazz, como "un vehículo, la herramienta que uso para expresar lo que siento y sacarlo afuera".

Con un repertorio que, anticipa, será similar al que asumió en su último paso por Argentina en septiembre 2022, sus demás acompañantes en el coqueto escenario del local sito en Uriarte 1658 serán Pablo Raposo (piano), Mauricio Dawid (contrabajo) y Juan Chiavassa (batería), mientras Sebastián Loiacono tocará el saxo tenor en calidad de invitado.

"Vamos a hacer algunas composiciones originales pero lo más importante es que nos vamos a divertir y la gente también la va a pasar bien porque ya nos conocemos mejor y tocaremos más relajados", anuncia expandiendo el gesto sonriente que lo acompañó en toda la charla.

Sobre estos encuentros interculturales que permite el jazz, el guitarrista, de 60 años, apunta: "Es una de las ventajas que tiene esta música el poder ir a otro lugar del mundo y encontrar un grupo de músicos muy buenos con los que disfruto tocar tanto como puedo hacerlo en un club de Nueva York".

En otra latitud y en otra parte la pantalla, el trompetista Loiácono aporta a Télam acerca de esta característica del jazz que "son muy importantes todos los años de tradición que tiene y el arrastre sociocultural que trae representando algo muy fuerte y eso lo convierte en algo especial".

Con 60 años y más de tres décadas en el candelero del género, Malone integra actualmente el trío del contrabajista Ron Carter, formación con la que vino a Buenos Aires en 2013 y 2019.

"Tocar con Ron es un honor porque lo considero un genio musical y además lo es el haberme convertido en amigo del artista que escuchaba desde los 12 años", confiesa Russell en relación a su legendario colega, de 86 años.

Pero además de esa presencia y de haber tocado también junto con Jimmy Smith, Diana Krall, Benny Green, Harry Connick Jr., Bobby Hutcherson, Hank Jones, Bill Frisell, Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Kenny Barron, Sonny Rollins, entre otros grandes, Malone ostenta una discografía propia con 13 títulos publicados entre 1992 y 2016 donde a partir del protagonismo de su guitarra armó un sonido propio.

Sin álbum nuevo, Malone explica: "Estoy buscando adónde ir y encontrar variantes que den cuenta de cómo me siento al momento de encarar un nuevo trabajo".

"Lo que intento siempre -asevera- es ser honesto y que cada disco sea diferente al anterior, que tenga algo distinto para decir. No quiero poner un disco y que suene igual al anterior, no quiero lo mismo sino ir buscando otro paso".

Por último y en relación al presente del jazz, el estadounidense comenta que "mientras haya gente que toque esta música y otra gente que vaya a escucharla y lo disfrute, para mí está bien. Y como ejemplo de esto está el hecho de que yo voy a tocar a Argentina con Mariano y después Mariano vendrá a tocar conmigo a Estados Unidos".

El trompetista citado por Malone, por su parte, reflexiona: "Hubo momentos en la historia que el jazz fue una música mucho más popular, en los 40 era la música pop de Estados Unidos y hoy ya no lo es. Pero para los que tocamos esta música es igual y no nos afecta a la hora de tocar".

Las actuaciones de Malone en Bebop Club forman parte de la segunda edición del festival de verano de jazz Summertime, un espacio que hasta el sábado 17 anuncia otras atracciones.

El próximo sábado 10 a las 20 Inés Estévez presentará "Summer Wind" en compañía de Mariano Agustoni en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo, Javier Martínez Vallejos en batería y Sebastian Valsecchi en guitarra; mientras que el martes 13 a las 22.45 la cantante brasileña Taryn Szpilman entonará un repertorio de blues y jazz con el pulso de su tierra junto a Toyo Bagoso en armónica, Gabriel Cabiagla en batería, Darío Scape en bajo, Lucas Ferrari en piano y Rafa Nasta en guitarra.

El gran broche del ciclo constará de cuatro conciertos (el 16 y 17 a las 20 y 22.45) con el debut en el país de la ascendente cantante estadounidense Alicia "YaYah" Townsend en yunta con el guitarrista argentino radicado en Estados Unidos Iván Singh y una banda estable local integrada por Gabriel Cabiaglia (batería), Darío Scape (bajo) y Lucas Ferrari (piano). (Télam)