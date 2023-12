"La invitada" expone la codicia y utiliza el terror como un herramienta ancestral de la justicia

(Por Hugo F. Sánchez) El relato de un lugar paradisíaco por sus bellezas naturales que se ve amenazado por un emprendimiento turístico es el núcleo de “La invitada”, de Facundo Escudero Salinas, una interesante película que elabora un mito rural para establecer un conflicto que se resuelve desde el misterio y el terror.

Luego de “Fragmentada”, la segunda película de Escudero Salinas llega a la cartelera comercial el próximo jueves con una historia que tiene como punto de partida a Ana (Catalina Magliocchi), una joven huérfana que se muda a vivir a un lugar remoto junto a su mejor amiga Martina (Fiorella Indelicato) y sus padres (Moro Anghileri y Diego De Paula).

Pero en ese lugar a orillas de un lago que se formó en tiempos inmemoriales por la caída de un meteorito, la ambición del padre de la familia por adueñarse de los terrenos, pondrá en su contra a un antiguo culto, que convertirá a Ana en el vehículo de venganza y restitución del orden atávico.

“Lo antiguo contra el avance moderno es uno de los pilares del género o subgénero llamado terror rural, que fue el puntapié para contar esta historia”, cuenta el director en comunicación con Télam.

“Me gustaba el choque de lo rural, lo pagano y ‘lo cósmico’ que representa la existencia de ese meteorito en el lago, y toda la mitología que los lugareños construyen alrededor”, señala el realizador marplatense.

Antes de su estreno en las salas locales, “La invitada” participó de la sección Blood Window Showcase, Marché du Film en Francia; el BIFFF Market, Brussels International Fantastic Film Festival en Bélgica; en el apartado Sitges, Coming Soon en España; y en Argentina el mercado de Ventana Sur.

Télam: ¿Cómo nació la idea de contar una historia que reivindica a la naturaleza desde el género del terror?

Facundo Escudero Salinas: El proyecto nació en 2014, una versión muy diferente a la historia a la que finalmente llegamos, y quedó guardada; pero a fines de 2019 la presentamos en el Incaa completamente reescrita, con muchos cambios, pero manteniendo a los personajes y el lugar donde suceden los hechos del relato. Un año después nos comunicaron que esa versión había logrado el interés del Incaa y comenzamos a trabajar en la película en paralelo con "Fragmentada", que también se estrenó este año y se filmó unos seis meses antes que "La invitada".

T: ¿Cómo llegaste al planteo de la historia que establece una especie de síntesis entre el valor de lo ancestral y el supuesto “progreso”?

FES: Esa dicotomía, ese choque de lo antiguo contra el avance moderno, es uno de los pilares del género o subgénero llamado terror rural, que fue el puntapié para contar esta historia. Y es algo que me interesaba tratar porque hoy en día seguimos viendo el avance de la globalización y la perdida de las identidades, como lo que pasa con ciudades muy turísticas que pierden la esencia que las hacia atractivas.

Pero también pasa en lugares donde llegan empresas a explotar recursos sin tener en cuenta quiénes habitan el lugar, cómo vive esa gente, como impactará en ellos.

T: ¿Qué características reúnen Catalina Magliocchi y Fiorella Indelicato para que fueran las elegidas para protagonizar la película?

FES: Para mí algo importante es prestarle mucha atención al elenco y buscar junto al responsable de casting a las personas adecuadas para el rol, escuchar propuestas, ir a ver actores al teatro, verlos en películas. Así surgieron los nombres del elenco, no se hizo un casting, sino que fue verlos y juntarme a conversar con ellos, conocernos.

Pero sí hicimos casting de las chicas protagonistas, recibimos más de 80 videos y una vez que definimos había que ver la química de ellas.

Para el rol de Ana buscábamos a alguien que tuviera una fuerte impronta a primera vista, pero que pudiera dejar entrever cierta vulnerabilidad, y Catalina (Magliocchi) daba justo con eso. En el caso del personaje de Martina, necesitábamos a alguien fuerte, una bajada a tierra y con mucha fuerza interior para cuidar a Ana y al mismo tiempo sobrellevar los conflictos y Fiorella (Indelicato) nos entregó eso y mucho más.

T: ¿En la historia quisiste que lo sobrenatural se estableciera como la respuesta y última barrera frente a la codicia?

FES: Me gustaba el choque de lo rural, lo pagano y "lo cósmico" que representa la existencia de ese meteorito en el lago, y toda la mitología que los lugareños construyen alrededor de hechos que han sucedido a causa de ese fenómeno natural.

Con la existencia del meteorito, lo que me interesaba explorar es que nuestro paso por esta vida es apenas un chasquido en comparación con la existencia del universo y lo vasto e inconmensurable que es, y que a veces estamos más preocupados por nuestras ambiciones, la fama o de quedar en la historia, cuando eso es un fin bastante limitado.

T: ¿Con que películas dialoga “La invitada”? ¿Cuáles son tus referencias en el género?

FES: Entre las muchas películas que fueron influencia para "La invitada", puedo citar a la checa "Valerie y su semana de las maravillas", la rusa "Viy", las inglesas "La garra de Satán" y "El hombre de mimbre", también la mexicana “Veneno para las hadas” y las norteamericanas “Cocoon” y “Contacto”.

Y en cuanto a las películas que más me gustan dentro del género están “Alien, el octavo pasajero”, “El exorcista”, “Halloween”, “El enigma de otro mundo” y “En la boca del miedo”. (Télam)