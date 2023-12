La joven Agustina Pampin lanza su álbum debut "Nostalgia"

La joven cantante y compositora argentina Agustina Pampin lanzó su primer disco, "Nostalgia", una obra conceptual compuesta por 10 canciones en las que reúne historias y vivencias pasadas, y que fueron trabajadas junto a reconocidos productores musicales como Cítrico, Xross y Kevin Borensztein.

“Soy una persona muy nostálgica. Vivo la experiencia humana con intensidad, la vida me entusiasma y siento a flor de piel, entonces las cosas me marcan, me atraviesan, no me pasan por al lado”, dijo la intérprete y bailarina, admiradora de Fabiana Cantilo, Miley Cyrus, Alicia Keys y Rosalía.

La exDJ de la popular fiesta Bresh, de 25 años, viene construyendo su camino en la industria musical y del entretenimiento a través de una sólida formación en comedia musical, canto, baile, actuación y música.

A lo largo de 2023, Agustina lanzó cuatro adelantos del álbum, canciones que generaron un impacto en la escena musical, y dieron como resultado sus primeras actuaciones en vivo que tuvieron lugar en Camping y en el Festival Ciudad Emergente, y la presentación oficial del disco el pasado 29 de noviembre en el Cultural San Martín.

Acerca del aporte de destacados productores musicales como Xross, Cítrico y Kevin Borenztein, la joven comentó a Télam: “Me siento tan afortunada de haberlos cruzado en este camino. La verdad que con cada uno pude laburar cosas distintas, y también conociendo sus trabajos y estilos, elegí especialmente las canciones para cada uno de ellos. Decidí involucrar a varios productores porque estoy en un momento en el que quiero y necesito experimentar, conocer, ampliar horizontes y abrir puertas, en todo sentido. Está resultando muy enriquecedor para mi música”. (Télam)