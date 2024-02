La música de animés, videojuegos y películas sonará en el Luna Park de la mano de Power Up Orchestra

Las bandas sonoras de icónicos animés, videojuegos y películas sonarán en el mítico Luna Park el próximo 21 de abril cuando suba a escena Power Up Orchestra, la big band conducida por el saxofonista Mariano Power, que desde hace varios años convoca un numeroso público con su particular propuesta.

Power Up Festival es el nombre del concierto en el porteño "Palacio de los Deportes" en donde podrán escucharse las melodías de Dragon Ball, Final Fantasy, Super Mario, Digimon y My Hero Academia, entre tantas.

Precisamente, el repertorio previsto para esa noche será confeccionado a partir del voto de los fieles seguidores de la banda que reúne a unos 70 músicos a través de sus redes sociales.

Como es habitual en sus presentaciones, se descuenta que también habrá una ambiciosa puesta en escena con trajes y visuales que completarán el imaginario viaje hacia ese particular submundo.

En ese contexto, además de la cantante Flavia Power, estará como invitado el mexicano César Franco, voz original de las canciones de Digimon y otros clásicos animés.

“Nosotros no estamos tocando solamente la música de los jueguitos, los animés, las películas o los dibujos animados, estamos tocando la música que sonaba en la casa de muchas personas en momentos muy lindos de su vida”, explicó Mariano Power a Télam en una entrevista realizada años atrás.

Acaso por ese motivo es que Power Up viene realizando conciertos con lleno total desde hace una década en importantes reductos y ha logrado una importante conexión con su público, que suele asistir ataviado como icónicos personajes de los videojuegos, animés o películas cuyas bandas sonoras son abordadas.

"Héroe legendario, esta es tu casa. Bienvenido a la Power Nation. Conquistemos la luna juntos. ¡Los frikis ganamos!", reza la convocatoria para este show en el Luna Park.

Las entradas para el concierto están disponibles a través de Ticketportal.

(Télam)