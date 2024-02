La renovada agenda del Konex para el mes de febrero

El Parador Konex continúa en febrero con su propuestas de verano desde el epicentro de la ciudad de Buenos Aires con una programación que abarca desde espectáculos musicales y teatrales hasta trasnoches temáticas.

El próximo jueves se presentará el músico madrileño Pedro Pastor junto a su banda Los Locos Descalzos para celebrar su repertorio de seis discos y retomar el sendero del directo tras el descanso obligado luego del lanzamiento de su última placa.

Hijo del también cantautor Luis Pastor y sobrino de Pedro Guerra, el joven músico español y líder de una nueva generación de cantautores españoles regresará al país con "Escorpiano".

En el día de San Valentín, el Ciudad Cultural Konex regresará el 14 con "Flechazo" para celebrar el amor en todos sus formatos con los shows de Sudor Marika, Chocolate Remix, Ibiza Pareo y un formato especial de Algo que me saque la depre (proyecto de Zabo).

El 16 habrá una única función de Zoe Gotusso, quien con su álbum debut realizó ya más de 100 conciertos por Argentina, Latinoamérica y Europa con el "Ganas Tour" y fue elegida el año pasado como telonera de los shows de Coldplay en River Plate.

En el 2024, volverá a las novedades musicales con un nuevo álbum que está gestando junto al multipremiado productor Cachorro López.

En la segunda quincena del mes, el icónico patio del Abasto recibirá a la nueva edición del Festival Laptra, organizado por la disquera independiente Discos Laptra, que programó para esta edición a algunos de sus máximos referentes: Santiago Motorizado, 107 Faunos, Bestia Bebé, Nina Suárez y Las Ligas Menores son algunos de los artistas anunciados.

Benjamín Amadeo y su cancionero pop desembarcará el 23, mientras que la agrupación española Green Valley y su mensaje positivo teñido de reggae y dancehall tendrán el 25 una vuelta más por Buenos Aires tras compartir en ese mismo escenario con Nonpalidece en el 2022.

Luego de cerrar el 2023 con una gira federal y lanzar su última placa "Welcome to Córdoba City", Juan Ingaramo promete encender el 29 el escenario con un nuevo show y a pura fiesta cordobesa, secundado por Malparidas, la única banda de cuarteto integrada por mujeres, que abrirá la velada.

Además de música en vivo, las propuestas escénicas también serán protagonistas de este febrero en el Konex con "Impro al 2020", un ciclo de comedia improvisada conducido por Iti el Hermoso, y con "Los Miedos", un espectáculo teatral que conjuga actuación, música y luces.

También habrá filosofía al aire libre de la mano de Darío Sztranszrajber y Soledad Barruti, trasnoches de música, show para toda la familia, espectáculos infantiles como Canticuénticos y mucho más entre lo que podrá verse en enero, febrero y marzo.­ (Télam)