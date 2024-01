La 'romcom' italiana "Settembre" presenta un fresco retrato del amor en varias etapa de la vida

La comedia romántica italiana "Settembre", que se estrena en cines el próximo jueves, amalgama tres historias de amor entrelazadas que aportan originalidad, frescura y una aceptable dinámica narrativa a un subgénero que muchas veces puede caer en fórmulas reiteradas o planteamientos plagados de chistes y banalidad, pero que en la ópera prima de Giulia Louise Steigerwalt es superado en virtud de un relato con vinculación a la comedia dramática.

El elenco coral del logrado "dramedy" italiano cuenta con Barbara Ronchi, que interpreta a Francesca, una ama de casa afable e insatisfecha con su esposo (Andrea Sartoretti), quien dejó de interesarse en ella sexualmente y sale constantemente a la noche acicalado con la excusa de que se va a jugar al póker con amigos.

El matrimonio cría a un adolescente, encarnado por Luca Nozzoli, que en su dinámica diaria se encarga de "gestionarle" a un amigo de la escuela un encuentro sexual con una compañera de ambos, la joven Margherita Rebeggiani, que también está interesada en la idea en función de perder su virginidad pero le resulta extraño que las tratativas no sean encauzadas por el interesado, supuestamente muy tímido como para emprender la propia seducción que a ambos involucra.

Francesca recibe un mal diagnóstico oncológico que hace que se replantee aspectos sustanciales de su vida en relación con la indiferencia de su marido y la propia heterosexualidad al fijarse en su amiga Débora, encarnada por la cantante Thony, quien le cuenta que su marido, que es amigo de su esposo, tiene una amante a la que ve semanalmente bajo el subterfugio de irse a jugar al póker con su grupo de afinidad.

Las historias cruzadas pero independientes se completan con el médico de Francesca (Fabrizio Bentivoglio), un veterano divorciado que está deprimido hace tiempo por el fin de su matrimonio y recurre a una joven prostituta (Tesa Litvan) para sentirse mejor, incluso buscándole a la cosa un lado afectivo o humano, teniendo charlas comprometidas con la meretriz y, en algunos casos, pagándole solo por conversar.

A su vez, la joven, que tiene la cantidad de años de lo que podría ser la nieta del médico, es seducida por un simpático y entrador empleado de su edad de una panadería a la que va a comprar, quien consigue invitarla a salir, algo que para ella resulta particular dada su línea de trabajo pero accede tras superar la timidez inicial.

El cuento colectivo explora las relaciones humanas y la búsqueda de un contacto más auténtico entre las personas, con muy buenas y frescas interpretaciones, secuencias tiernas pero no cursis y conflictos cotidianos aunque profundos de las relaciones de pareja, el amor y el desamor, con foco en las varias etapas de la vida a partir de la representación del grupo etario de cada personaje: adolescencia, temprana adultez, madurez y longevidad.

En el país, "Settembre" se verá en cines porteños, bonaerenses, de Rosario, Santa Fe y Córdoba. (Télam)