La serie de espionaje "Caballos lentos", con Gary Oldman, vuelve con su tercera temporada

La tercera temporada de "Caballos lentos", serie de drama, espionaje y humor negro con el protagónico del ganador del Oscar Gary Oldman como el líder de un disfuncional equipo de agentes de inteligencia británicos, podrá verse a partir de este miércoles 29 de noviembre en la plataforma Apple TV+.

Basada en las novelas del autor inglés Mick Herron, la tira regresa con seis nuevos episodios dirigidos por Saul Metzstein, quien ya había tenido su paso por la pantalla chica como realizador en el longevo y clásico de ciencia ficción "Doctor Who" y en la trama criminal y de misterio "Ripper Street".

Estrenada en abril de 2022, "Caballos lentos" se centra en el ficcional Slough House, una suerte de purgatorio del MI5 -el servicio de inteligencia dedicado a la seguridad interna del Reino Unido- para aquellos miembros que tienen un prontuario poco feliz en su servicio pero que no llegaron a ser despedidos de la agencia.

Allí son obligados a realizar tareas administrativas e incluso a soportar acoso laboral por parte de su insufrible y misántropo jefe, Jackson Lamb (Oldman), quien espera empujarlos a la renuncia a fuerza de hartazgo, frustración o simple aburrimiento, aunque de alguna manera el grupo de marginados consigue involucrarse en investigaciones y misiones frente a distintas amenazas para el país.

Con una secuencia de tono opuesto al de los climas grises, sucios y sombríos que suele presentar la serie, esta entrega comienza en un idílico escenario en Estambul, donde Alison Dunn (Katherine Waterstone), una agente de la embajada británica, mantiene un affaire con Sean Donovan (Sope Dirisu), el jefe de seguridad del consulado.

Sin embargo, cuando Dunn sorprende a Donovan buscando unos archivos secretos de su escritorio y descubre que el romance era una fachada para un operativo de espionaje, se desata una persecución por agua y tierra cuyo resultado tendrá impacto en el equipo del Slough House un año después, cuando uno de sus integrantes es secuestrado y sus colegas deben hacer lo imposible para salvarle la vida.

Lo que no saben hasta entonces es que detrás de ese entramado se halla la disputa por una delicada y oculta información del MI5 londinense, arrastrándolos a una historia de conspiración en la que tanto ellos como el servicio al que responden quedarán entre las cuerdas.

El elenco de esta temporada también cuenta con la participación de los reconocidos intérpretes -ambos nominados al Oscar- Kristin Scott Thomas y Jonathan Pryce, junto a Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards y Kadiff Kirwan, entre más.

Adaptada para televisión por el guionista Will Smith ("Veep"), "Caballos salvajes" regresa tras obtener cinco candidaturas en los premios Bafta TV, en las categorías Actor principal para Oldman y Actor de reparto para Jack Lowden, así como en los rubros de edición, sonido y música original. (Télam)