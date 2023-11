Larrix es el nuevo campeón del FMS Argentina 2023

La quinta temporada de la Freestyle Master Series (FMS) Argentina cerró un episodio más en su historia local con la consagración del cordobés Lucas Larrazabal, conocido artísticamente como Larrix, quien se convirtió en el nuevo campeón tras vencer a MP en la final.

Con este logro plasmado en en el porteño Arena Sur, Larrix (quien venía de quedar subcampeón en Red Bull Batalla Argentina y asomaba como el principal favorito) se erigió también en el quinto campeón histórico de la liga, ya que nadie consiguió el bicampeonato.

Un año atrás durante una entrevista con Télam, Larrix señaló que buscaba a que su estilo de rap " sea rico en conocimiento, en contenido. Es algo que creo que tiene que estar en el rap y en el mío me gusta aspirar a que así sea".

Me encanta el cine, la literatura, el arte en general y me gusta que ese conocimiento llegue constantemente a las batallas ya que les da un gran valor y mucha gracia, mucha profundidad también", sostuvo entonces.

El 2023 demostró ser complejo para una de las dos competencias más importantes de la escena del freestyle (la otra que ostenta la corona es Red Bull Batalla). Tanto la versión argentina como las del resto de países de habla hispana tuvieron numerosas modificaciones en el formato y en el esquema de la competición.

Eso no impidió que FMS Argentina ofreciera grandes duelos y una interesante combinación de batalleros experimentados y grandes talentos de la nueva generación. (Télam)