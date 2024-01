"Las Moiras", obra de Tamara Tenenbaum, vuelve a la escena porteña

“Las Moiras”, obra teatral escrita por Tamara Tenenbaum y dirigida por Mariana Chaud, cuya trama indaga en clave de comedia temas vinculados a la identidad y las diferencias, se presentará los sábados de febrero a las 21 en Caras y Caretas.

En la puesta, tres esposas de rabinos tejen los destinos de todo el barrio porteño de Once decidiendo quién se casa con quién. Se encuentran con una rebelde joven que reclama el derecho a romper con el orden establecido. Cuando intenta articular sus argumentos, un Dibuk se apodera de ella.

La pieza, protagonizada por Analía Couceyro, Luciana Mastromauro, Flor Piterman y Fiamma Carranza Macchi, es la primera parte del díptico “El Dibuk, Dos Covers”, que continuará con el estreno de “El día más largo del mundo”.

"Me gusta mucho lo que escapa de lo cotidiano y en esta obra la combinación de esas señoras que charlan, juegan al Rummy, comparten chismes y se cruzan con esa presencia extraordinaria de un supuesto espíritu maligno que rompe su mundo me fascinó", dijo a Télam la actriz y directora Mariana Chaud ("Pequeña Pamela", "El hecho", "Familia no tipo y la nube maligna", entre otras).

“Las Moiras” pone a dialogar de forma explícita dos mitos sobre el destino y su relación con los muertos: la leyenda judía del Dibuk, un espíritu errante que no ha terminado su trabajo en la Tierra y por eso no puede cruzar al otro lado, y el mito de las moiras, las tres viejas del inframundo que en la mitología griega hilan, sostienen y cortan el hilo de la vida.

“El Dibuk, dos covers” y “El día más largo del mundo” toman distintos componentes de la obra Ansky para resignificarlos y ubicarlos en el judaísmo ortodoxo argentino del siglo XX.

En ambas piezas la referencia al teatro también es explícita, como parte integral de la educación jasídica de principios del siglo XX.

La pieza de podrá ver desde el 3 de febrero en cuatro únicas funciones que se realizarán los sábados de febrero a las 21 en la sala ubicada en Sarmiento 2037. (Télam)