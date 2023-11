Las voces de Pasqualini y Comedi se encuentran para lanzar disco y anunciar show

Las cantautoras Timna Comedi y Belén Pasqualini se reunieron para darle vida a su disco "eHola", con lanzamiento el 17 de noviembre y presentación el 24 en Café Vinilo, mismo día en que se dará a conocer el Lado B del álbum en todas las plataformas digitales.

"Luego de vernos una sola vez en Nueva York, en el medio de un concierto en el que compartimos canciones, nuestro vínculo se construyó por WhatsApp en pleno período pandémico, intentando compartir sentires y sensaciones", le explicó Comedi a Télam.

"Una tarde a Timna se le viene una melodía a la cabeza -agregó Pasqualini-, la armoniza y me la manda. Al ratito, le devuelvo la letra, casi escupida al oír su música, que hablaba exactamente de lo que había inspirado a la melodía (la canción 'Caer') sin siquiera haber comentado nada a priori sobre dicha idea".

Según explicaron, el proyecto aprovecha el mestizaje de influencias que a una y a otra las caracteriza, con un pasaje que va desde los ritmos latinos y el jazz, hasta el folclore y el cancionero más tradicional.

Además, el disco cuenta con arreglos de Néstor Díaz, quien supo trabajar con Mercedes Sosa, Liliana Herrero, Dino Saluzzi, León Gieco y "Raíz Spinetta", entre otras propuestas.

"Mezclar los estilos de cada una fue tan natural como todo lo otro. Incluso podría decirse que este sucedió solo. Hay una admiración mutua y muchas ganas de aprender, por lo que cada estilo se ve potenciado y a la vez sirve como fuente de inspiración y aprendizaje para la otra", dijo Comedi.

Por su parte, Pasqualini agregó a esta agencia: "Ya no somos Timna y Belén cantando con nuestras voces de nuestros proyectos solistas, somos una nueva personalidad vocal que emana de combinar nuestros universos sonoros individuales. Cada una no canta igual al cantar junto a la otra. Juntas somos otras, siendo, a la vez, las mismas de siempre".

El disco "eHola" cuenta con un Lado A de cinco canciones y un Lado B de otras cinco, con Michael Valeanu como invitado en una de ellas.

"El repertorio es un reflejo fiel de quienes éramos entre 2020 y 2021, ambas re calculando los GPS de sus vidas", resumió Pasqualini acerca de este encuentro que tendrá su puesta en vivo el 24 en la sala sita en Estados Unidos 2483. (Télam)