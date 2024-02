Llega "Avatar: La leyenda de Aang", la adaptación en acción real de la famosa serie animada

"Avatar: La leyenda de Aang", la serie que adapta en acción real la megaexitosa tira de animación del mismo nombre de Nickelodeon, que sigue las aventuras de un chico que debe aprender a dominar los cuatro elementos de la naturaleza para restaurar la armonía en un mundo en guerra, podrá verse a partir de este jueves en la plataforma de streaming Netflix.

Desarrollada por el guionista estadounidense Albert Kim, la producción llega para sumar un título más a la franquicia que se desprendió de la original, y que a lo largo de su emisión entre 2005 y 2008 se transformó en una de las favoritas tanto para las audiencias juveniles como para la crítica y la industria, hasta el punto de ser considerada una de las mejores en su género.

Es que "Avatar" conquistó no sólo por su trabajo de diseño creativo, su humor y su guion, sino por haber incluido temáticas que hasta el momento no se habían visto con esa explicitud en el rubro del entretenimiento para adolescentes, como la violencia de los conflictos armados, el genocidio, el totalitarismo, el imperialismo y la libertad de elección; todo un combo que la llevó a alzarse en los premios Annie, los Emmy, los Peabody y los Kids' Choice Awards.

Así, después de dar pie a una saga de cómics -que todavía se siguen editando- y a otra de novelas, junto a la serie animada "La leyenda de Korra" y el filme de M. Night Shyamalan "El último maestro del aire" (2010), desembarca esta nueva entrega ambientada en un territorio de inspiración asiática y ártica que está dividido en cuatro civilizaciones, cada una de ellas conectada con el agua, la tierra, el fuego y el aire.

Los pueblos vivían en armonía gracias a la presencia del Avatar, el maestro capaz de controlar telequinéticamente los cuatro elementos mediante movimientos de artes marciales, pero esa plenitud entra en crisis tras la muerte de aquella figura encargada de unir el plano material y el espiritual, permitiéndole a la Nación del Fuego avanzar en sus deseos de conquistar el mundo.

A lo largo de ocho episodios, la serie narra el viaje de Aang, el último miembro de los Nómadas del Aire, que despierta para reclamar su destino: convertirse en la nueva encarnación del Avatar, para lo cual tendrá que aprender a manipular los otros elementos.

Para eso, el chico se unirá con Sokka (Ian Ousley) y Katara (Kiawentiio), dos hermanos originarios de la Tribu Agua del Sur, y se embarcará en una aventura fantástica y cargada de acción para luchar contra el temible Señor del Fuego Ozai (Daniel Dae Kim) y lograr restaurar la armonía entre las naciones, aún cuando a lo largo del camino necesite más aliados que lo protejan del acecho del príncipe heredero de Ozai, Zuko (Dallas Liu).

En una conferencia para la prensa internacional a la que accedió Télam, el canadiense Gordon Cormier comentó que tanto él como sus compañeros de elenco se pusieron "mucha presión" a sí mismos a la hora de encarar el proyecto por su propia afición a la serie original: "Sentimos lo mismo que los fans de la animada, pero es muy genial haber tenido esta oportunidad", dijo.

"Me parece que es un momento excelente para este estreno, porque los seguidores estuvimos mucho tiempo esperando algo nuevo, no habíamos visto nada en muchos años. En todo caso, creo que incluso debería haber pasado ya hace tiempo, pero ahora que finalmente está sucediendo, es bastante increíble", agregó el joven intérprete sobre el lanzamiento.

Por su parte, Daniel Dae Kim -conocido principalmente por su papel como Jin-Soo Kwon en la serie "Lost"- afirmó que "el hecho de poder filmarla en 2022, con tecnología más moderna, un elenco auténtico y fiel al espíritu de la original" fue un acierto y una chance de "hacer algo diferente".

"Los temas de la serie tienen que ver con la paternidad, con los hijos, con los modelos a seguir o la ausencia de ellos, y sobre las generaciones más jóvenes y la posibilidad de que se empoderen por sí mismas para ser quienes creen que tienen que ser", finalizó Kim.

Ken Leung, Maria Zhang, Lim Kay Siu, Paul Sun-Hyung Lee, Elizabeth Yu y Amber Midthunder completan el reparto de esta adaptación que cuenta con la dirección de Michael Goi, Jabbar Raisani, Roseanne Liang y Jet Wilkinson. (Télam)