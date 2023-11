"Lo que está en juego el 19 de noviembre es la democracia", señaló el cantante de La Bersuit

El vocalista de Bersuit Vergarabat, Daniel Suárez, aseguró que en las elecciones presidenciales del domingo 19 de noviembre “lo que está en juego es la democracia”.

“Tengo 51 años y digo mi edad como agradecimiento a vivir la mayoría de mi vida en democracia”, dijo el músico en diálogo con Télam Radio desde Chile, donde La Bersuit está de gira, y remarcó que lo que está en juego en la Argentina “más que nunca, es eso, la democracia”.

“Está en juego les diría hasta el amor, con un avance del odio, con un avance del egoísmo, con un avance de la ignorancia, de la intolerancia”, advirtió, y consideró “muy importante” ir a votar el 19 “con memoria, con educación, con respeto y con amor sobre todas las cosas”.

Suárez manifestó también que entiende que hay “un montón de derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país” que están en peligro, en relación a la propuesta de país que presenta el candidato de La Libertad AvanzA (LLA), Javier Milei.

El músico, que recordó que viene “de familia peronista de toda la vida, abuelos y padres peronistas, trabajadores”, añadió: “Tengo el recuerdo del principio de la democracia, cuando obviamente toda mi familia votó al peronismo, pero lo recuerdo a mi papá en un momento llorar porque no había ganado su candidato”.

Y evocó una charla con su padre, a quien veía triste por el resultado electoral en 1983: “Me dijo que estaba mal porque no había ganado su candidato, pero que no estaba triste, que triste era otra cosa, que en realidad estaba contento y feliz porque nosotros íbamos a poder disfrutar, vivir y transitar nuestra vida en democracia”.

“Esas palabras me marcaron toda la vida”, reivindicó “Dani” Suárez. (Télam)