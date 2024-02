Los spinoff de "Game of Thrones" y "Harry Potter" verán la luz en 2025 y 2026

Las series basadas en el universo de "Game of Thrones" y "Harry Potter" serán puestas al aire por Warner Bros Discovery en 2025 y 2026, respectivamente, anunció hoy el CEO de la compañía, David Zaslav.

"George R.R. Martin (escritor y productor ejecutivo) está en la preproducción de un nueno spinoff, 'A Knight of the Seven Kingdoms', que se estrenará a fines de 2025", dijo el ejecutivo en un una conferencia financiera, citado por Variety.

Esta nueva precuela, segunda tras la primera temporada de "La Casa del Dragón", se basa en el popular trío de novelas cortas de "Dunk y Egg" de Martin, que narran la historia de "Dunk" (el futuro Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Duncan el Alto) y "Egg" (el futuro rey Aegon V Targaryen) como deambulan por Poniente teniendo aventuras aproximadamente 100 años antes de los acontecimientos de las novelas que dieron vida a "Game of Thrones".

A su vez, Zaslav también se mostró entusiasta al anunciar una serie basada en el universo de Harry Potter a estenarse en 2026.

"La última película se hizo hace más de una docena de años -dijo el mandamás del multimedios-. Hace unas semanas estuve en Londres con Casey (Bloys, consejero delegado de HBO) y Channing (Dungey, presidente de Warner Bros Television) y pasamos un buen rato con JK (Rowling, escritora de la saga) y su equipo. Ambas partes estaban encantadas de volver a poner en marcha esta franquicia. Nuestras conversaciones fueron geniales, y no podríamos estar más entusiasmados con lo que tenemos por delante".

Con ochos exitosas películas, Harry Potter vio por primera vez la pantalla grande en 2001 y cerró la historia del joven mago en 2011. Luego, en 2016, debutó la precuela "Animales Fantásticos y dónde encontrarlos", que tuvo otros dos partes en 2018 y 2022. (Télam)