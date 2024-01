"Mamma Mía!", Carlos de Oro en los premios de lo mejor de la temporada teatral de Villa Carlos Paz

La comedia musical “Mamma Mía!”, protagonizada por Florencia Peña con la banda de sonido del recordado grupo pop sueco ABBA, se convirtió ayer en la gran ganadora en los Premios Carlos que reconocen a lo mejor de la temporada teatral 2024 en Villa Carlos Paz.

La obra dirigida por Ricky Pashkus se alzó con el codiciado Carlos de Oro, entregado por un jurado compuesto por personalidades de diferentes rubros.

“¡Necesitamos que la cultura no se desfinancie! Porque parte de lo que pasa hoy acá, con todas las obras que tiene Carlos Paz, es porque hay detrás gente que está presente, organismos presentes. Esto es para la cultura de nuestra Argentina, ¡que no se desfinancie!”, pidió Florencia Peña sobre el escenario del Teatro Luxor de la localidad cordobesa, en alusión al proyecto de Ley Bases que llevó el Gobierno nacional al Congreso, que propone fuertes recortes al sector.

La obra “Los mosqueteros del rey” se llevó el Carlos de Plata, mientras que el Carlos de la Gente, votado por más de 140.000 personas, fue para “Pirulo, se raja” y el Carlos Consagración fue para el actor Roly Serrano. La siguiente es la nómina completa de ganadores de los Premios Carlos 2024:

-Mejor sonido: “Mamma Mía!”.

-Mejor libro: “Los mosqueteros del rey”.

-Mejor espectáculo infantil: “La fiesta de Solcito”.

-Mejor humorista: Adrián Gómez (“Los chicos de mi edad”).

-Mejor show musical: “La Kumbata y el secreto de mi cumbia”.

-Mejor cantante femenina en espectáculo: Alejandra Perlusky (“Mamma Mía!”).

-Mejor cantante masculino en espectáculo: Oscar Lajad (“Tango que me hiciste bien”).

-Mejor labor humorística en espectáculo: Mauricio Jortak (“Miguel y Chino en Banda”).

-Mejor escenografía: “Mamma Mía!”.

-Mejor escenografía virtual: “Bien argentino”.

-Premios especiales del jurado: “Casting Show” y René Bertrand.

-Mejor actor de reparto: Thiago Rey (“Reynadisimos del humor”).

-Mejor actriz de reparto: Lula Rosenthal (“Mamma Mía!”).

-Mejor humorístico musical: “Miguel y Chino en Banda”.

-Mejor iluminación: “Bien argentino”.

-Mejor vestuario: “Cirque Luneil”.

-Mejor cantante solista: Coty Hernández (“La mejor versión de mí”).

-Carlos 2024 al espectáculo cordobés: “El loco y la camisa”.

-Mejor dirección de espectáculo: Ricky Pashkus (“Mamma Mía!”).

-Mejor dirección teatral: Manuel Gonzalez Gil (“Los mosqueteros del rey”).

-Mejor atracción en espectáculo: Ismael Sandilu (“Cirque Luneil”).

-Mejor pareja de baile: Fátima Brever / Rodrigo Navarro (“Tambora”).

-Mejor cuerpo de baile: Trum, Malambo.

-Mejor ejecución musical en vivo: “Bien argentino”.

-Mejor actuación masculina en infantil: Héctor Perez Hinding (“Cuentos musicales”).

-Mejor actuación femenina en infantil: Geraldine Gorky (“Tiburón con las princesas y el súper héroe).

-Mejor actor transformista: Pablo Rey (“Reynadisimos del humor”).

-Mejor unipersonal: Ale Orlando (“El oficio más hermoso del mundo”).

-Mejor espectáculo de varieté: “Buenas noches Carlos Paz”.

-Mejor bailarín: Facundo Lencina (Trum, Malambo).

-Mejor bailarina: Aldana Cerrano (Trum, Malambo).

-Mejor comedia: “Los mosqueteros del rey”.

-Mejor comedia dramática: “Ya lo sabía”.

-Mejor music hall: “Bien Argentino”.

-Revelación de la temporada: Patricia Simeone (“Bajo terapia”).

-Mejor actor: José Quiroga (“Switch, todos podemos cambiar”).

-Mejor actriz: Gladys Florimonte (“Dos locas de remate”).

-Carlos a la trayectoria: Pachu Peña.

-Mejor producción: Pardo Producciones (“Mamma Mía!”).

-Carlos de Plata: “Los mosqueteros de rey”.

-Carlos Consagración: Roly Serrano.

-Carlos de la gente: “Pirulo, se raja”.

-Carlos de Oro: “Mamma Mía!”.

(Télam)