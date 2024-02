Margot Robbie y Colin Farrell actuarán juntos en una película de romance y fantasía

La reconocida actriz Margot Robbie y su colega irlandés Colin Farrell fueron confirmados como los protagonistas de "A Big, Bold, Beautiful Journey", la próxima película del director surcoreano-estadounidense Kogonada que se filmará en la primera mitad de este año en California y contará una historia de tono romántico y de fantasía.

Según informó el sitio especializado Deadline, aunque aún no existen detalles específicos sobre la trama, sí trascendió que la dupla de intérpretes -ambos nominados al Oscar- encarnará a dos personas solitarias que se conocen en un casamiento y deciden embarcarse en un viaje guiado por un GPS mágico de los 90 que los conectará profundamente.

Será el tercer largometraje de Kogonada, que previamente realizó "Columbus" (2017) y el drama de ciencia ficción "After Yang" (2022), y que también dará un nuevo paso en la industria con su paso por "The Acolyte", la futura serie de acción real del universo de Star Wars.

"A Big, Bold, Beautiful Journey" será guionada por Seth Reiss, conocido por el reciente filme de humor negro "El menú", y contará con producción de Imperative Entertainment y financiamiento de la compañía 30West.

La película marcará el primer gran proyecto de Margot Robbie desde el tremendo éxito de "Barbie", en la que no sólo fue protagonista sino productora, lo que le valió una nominación al Oscar a Mejor película a pesar de no haber sido candidateada como Mejor actriz.

Además, el proyecto volverá a unir a Kogonada con Farrell luego de que el intérprete formara parte de "After Yang" junto a Jodie Turner-Smith. (Télam)