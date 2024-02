Marité Berbel, la voz de la Patagonia en la Fiesta de la Confluencia

La voz de Marité Berbel, expresión del folclore de la Patagonia, encontró un espacio en la tercera jornada de la undécima edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, en Neuquén, dominada por artistas masivos y que responden a especies musicales diversas como Tan Biónica, Fito Páez, Abel Pintos o Airbaig.

"Valoramos este espacio. También decimos que nos gustaría cantar más porque imaginate que se hiciera un festival así en la Patagonia y no hubiera ningún número de la Patagonia No necesariamente tiene que ser con los Berbel, pero sí con músicos patagónicos", planteó en diálogo con Télam.

Marité, oriunda de Plaza Huincul, hija del poeta Marcelo Berbel, subió al escenario de la Isla 132 de Neuquén y entonó "Regreso al ayer", emblemático vals de la región: "Andando estas calles me veo tan solo/mirando asombrado otro amanecer/No conozco a nadie, nadie me conoce/todo está distinto, ciudad de Neuquén/Tal vez seas más linda pero te repito/todo está distinto ciudad de Neuquén".

Acompañada por sus hijos Ayelén y Traful Berbel, más Daniel Díaz (guitarra) y Alex González (percusión), Marité, en su acotado tiempo en el escenario, alcanzó a presentar un estreno, la zamba "Será porque soy neuquino"-

"El folclore patagónico tiene mucho material desconocido por mostrar. Llevo muchos años remando en el dulce de leche. Lo gratificante es que la recepción del público siempre es muy buena", afirmó.

Traful Berbel apuntó que "todavía el folclore patagónico está esperando su momento" porque los músicos y compositores existen, pero "falta difusión" y también "mayor unidad entre los propios músicos".

En ese cuadro, Ayelén Berbel precisó que en rigor se conocen masivamente las canciones de los Berbel "porque las han grabado Los Nocheros, Abel Pintos, Los Fronterizos, José Larralde o Mercedes Sosa lo que ocurre es que el público no los asocia a sus compositores".

Marité Berbel y sus hijos concluyeron su presentación en la Fiesta de la Confluencia con "Amuytuy, Soledad", una canción de amplia difusión que reza: "Impusieron cultura/y este idioma también/lo que no me impusieron/fue el color de la piel".

"Si preguntan de quién es el tema, es probable que digan que es un tema de Soledad Pastorutti", concluyó para ilustrar el planteo.

(Télam)