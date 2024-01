Mientras prepara su show en Vélez, No Te Va Gustar lanza nuevo tema junto a Zoe Gotusso

Mientras prepara para abril uno de los shows más importantes de su historia en Vélez para celebrar sus 30 años de trayectoria, la banda uruguaya No Te Va Gustar presentó "Me cansé", un nuevo single junto a la cantautora Zoe Gotusso.

Producida por Nico Cotton, en su primera labor para la banda comandada por Emiliano Brancciari, y escrita por el bajista Guzmán Silveira, la canción se enmarca dentro de un estilo que oscila entre el funk y el soul, en un terreno en donde la voz de la artista argentina alcanza su mayor lustre.

Sin embargo, no se trata de la primera colaboración entre No Te Va Gustar y Gotusso, quienes cruzaron sus caminos artísticos por primera vez en 2019 cuando la argentina fue invitada a abrir los shows del grupo uruguayo en el teatro Gran Rex; y tuvo uno de sus puntos culminantes cuando en junio pasado subió como invitada en los conciertos en el Luna Park para sumar su voz al clásico "Chau".

El lanzamiento de "Me cansé", que es acompañado por un videoclip, cierra el ciclo de publicaciones de la banda en colaboración con diversos artistas.

En tanto, No Te Va Gustar continúa preparando su show de abril próximo en Vélez, uno de los picos de la gira que realizará para celebrar sus 30 años de historia, la cual incluye presentaciones en Bogotá, Montevideo, Santiago de Chile, México, Ecuador, España, Costa Rica y el porteño Movistar Arena, entre otros. (Télam)