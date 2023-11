"Muchachos": el camino de los argentinos en Qatar 2022, con la voz de Francella

El recorrido de la Argentina durante la Copa del Mundo Qatar 2022 y el imborrable estallido de felicidad popular frente al triunfo de "la Scaloneta" son retratados desde el punto de vista de las y los hinchas en "Muchachos, la película de la gente", que estrena en salas locales el próximo 7 de diciembre con la dirección de Jesús Braceras y un relato en off con la voz de Guillermo Francella.

"Es todo un texto de calle que genera mucha emoción", resumió Francella sobre esta propuesta cinematográfica que, en base a un cuento del escritor Hernán Casciari y a una idea del periodista Ernesto Tenenbaum, busca rememorar el trayecto del equipo que, en diciembre del año pasado, sumó una tercera estrella para la historia del seleccionado nacional de fútbol.

Braceras -que también realizó las series "Monzón" y "Barrabrava"- fue el encargado de dar forma al corpus de videos inéditos proporcionados por la FIFA y de imágenes producidas tanto por argentinas y argentinos anónimos como por influencers locales que tuvieron el privilegio de vivir de primera mano el Mundial, como Morena Beltrán, Momo, Alfre Montes de Oca y Nico Occhiato, entre otros.

"Me emocionó mucho cuando me llamaron, porque querían una voz identificable y, además, futbolera. Me gustaron mucho el cuento y la idea, y de verdad que está buenísima la historia", agregó Francella sobre la convocatoria de las cabezas detrás del filme para contar con él como narrador de esta trama repleta de lágrimas de sufrimiento y alegría, de expectativas, mística, promesas y festejos a lo grande.

En ese sentido, el intérprete destacó la potencia de la materia prima de la película: "Estos son testimonios de la gente, que autorizó que se publiquen los videos que mandaban de las reacciones en los penales, los goles, los empates, las derrotas y la algarabía", dijo sobre ese collage que "refleja en su totalidad" el clima unívoco de pasión futbolera que hace casi un año atrás envolvió no sólo al país entero sino que llegó a replicarse en otras latitudes del mundo, desde Bangladesh a Londres y Beijing.

"Por primera vez no pudimos ir juntos con mi hijo a un Mundial, porque yo estaba trabajando. Él sí pudo ir y fue muy emotivo, con una videollamada desde la cancha en el momento en que salimos campeones, los dos llorando. Fue algo hermosísimo y es un momento inolvidable para mí", recordó Francella sobre las sensaciones que atravesaron su propia vivencia de Qatar 2022 y que estarán presentes en la narración de la película.

Postal de aquella travesía con final glorioso para el deporte más popular de la Argentina, "Muchachos" llega a los cines con la marca creativa de los hermanos Pol y Agustín Bossi junto a su padre, Pablo Bossi, con desarrollo de su casa productora Pampa Films.

(Télam)