Muere a los 61 años James Kottak, exbaterista de Scorpions

James Kottak, baterista de la banda alemana Scorpions entre 1996 y 2016, murió a los 61 años por causas que no fueron informadas, según confirmó el propio grupo a través de una publicación en sus redes oficiales.

"Muy triste noticia. Nuestro querido amigo y baterista durante 20 años James Kottak ha fallecido a la edad de 61 años. James era un ser humano maravilloso, un gran músico y un amoroso hombre de familia. Él era nuestro 'hermano de otra madre' y lo extrañaremos mucho. Rock'n Roll para siempre", dice el texto escrito por los creadores de éxitos como "Still Loving You" y "Wind of Changes".

Nacido en Kentucky, Estados Unidos, Kottak ingresó a la famosa banda alemana luego de pasar por otras reconocidas agrupaciones como Warrant y Kingdom Come.

Tras dos décadas como baterista del grupo, abandonó la formación para enfocarse en un tratamiento contra el alcoholismo. Su lugar es ocupado hasta hoy por Mikkey Dee, ex integrante de Motörhead.

Kottak estuvo casado entre 1996 y 2010 con Athena Lee -hermana de Tommy Lee, de Mötley Crüe- con quien además llevó adelante un proyecto musical propio bajo el nombre de Krunk. (Télam)