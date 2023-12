Muere a los 65 años en un accidente automovilístico Laura Lynch, fundadora de Dixie Chicks

Laura Lynch, una de las fundadoras del grupo estadounidense country Dixie Chicks, murió a los 65 años a raíz de un accidente automovilístico ocurrido en la madrugada del sábado en una autopista en las afueras de la localidad de El Paso, en Texas.

Así lo informó en un primer momento su primo MIchael Lynch a la cadena CBS News y fue confirmado poco después a través de un comunicado por las integrantes del grupo que había fundado en los años `80.

“Estamos conmocionadas y entristecidas al enterarnos del fallecimiento de Laura Lynch, fundadora de The Chicks. Guardamos un lugar especial en nuestros corazones por el tiempo que pasamos tocando música, riendo y viajando juntos. Laura era una luz brillante… su energía contagiosa y su humor dieron una chispa a los primeros días de nuestra banda", dice el texto emitido por la banda.

Y añade: "Laura tenía un don para el diseño, un amor por todo lo relacionado con Texas y jugó un papel decisivo en el éxito inicial de la banda. Su innegable talento nos ayudó a impulsarnos más allá de tocar en la calle en las esquinas y llegar a escenarios en todo Texas y el Medio Oeste”.

En su rol de bajista, Lynch había creado el grupo en 1989 junto con Robin Lynn Macy y las hermanas Martie y Emily Erwin, y se convirtió en una de sus voces principales.

Tras la partida de Macy, asumió el rol de cantante líder hacia el tercer disco del grupo, "Shouldn't a Told You That", lanzado en 1993.

Avanzada la década del `90, Lynch también dejó el grupo que había creado bajo la excusa que estaba cansada de las giras y que prefería pasar más tiempo con su hija; sin embargo, con el paso del tiempo se supo que en realidad existían desavenencias artísticas con sus compañeras, con las cuales tenía una importante diferencia de edad.

Hasta entonces, Dixie Chicks apostaba a un sonido y una estética tradicional dentro del género, con una clara orientación hacia el bluegrass y el country de raíz, y vestimentas típicas de vaqueros.

Lo cierto es que su lugar fue ocupado por Natalia Maines, hija del guitarrista que acompañaba al grupo Steel Lloyd Maines, con quien grabó el disco "Wide Open Space", de 1998, que catapultó al grupo a la fama internacional con una imagen aggiornada a los nuevos tiempos.

El cambio se notó con más fuerza aún cuando a principios de 2000, Dixie Chicks encaró una serie de protestas públicas contra el entonces presidente republicano George W. Bush, un figura política a la que Lynch respaldaba.

Finalmente, en 2020, la banda decidió cambiar su nombre a "The Chicks", luego de una serie de debates en torno al térmio Dixie, el cual tiene connotaciones esclavistas.

Tras su salida del grupo, Laura Lynch, quien no llegó a gozar de la fama internacional, se casó con un millonario y se mantuvo al margen de la industria musical, aunque a lo largo de los años brindó varias entrevistas en las que se refirió a los distintos cambios que fue experimentando la banda.

(Télam)