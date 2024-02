Muere a los 76 años Richard Lewis, coprotagonista junto a Larry David de "Curb Your Enthusiasm"

Richard Lewis , el comediante reconocido por compartir el protagonismo junto a Larry David en la serie "Curb Your Enthusiasm", murió a los 76 años en su casa de Los Ángeles debido a un ataque cardíaco, confirmaron a medios de Hollywood desde la cadena HBO, que transmitía el programa.

Lewis había abandonado en 2021 el ciclo para recuperarse de tres cirugías en el corazón y en abril pasado había revelado que había sido diagnosticado de Mal de Parkinson, sin embargo había reaparecido de manera sorpresiva en algún episodio.

El actor contaba con una extensa trayectoria iniciada en la pantalla chica en 1979 y había alcanzado popularidad en los 80 a partir de diversas apariciones en "The Tonight Show" y "Late Show with David Letterman", con monólogos en donde desarrollaba un divertido personaje oscuro y neurótico, muy similar al reconocido tipo de humor practicado por su compañero Larry David.

Además de sus especiales humorísticos, en televisión también obtuvo un gran reconocimiento cuando compartió cartel desde 1989 con Jamie Lee Curtis en el envío "Anything but Love", que emitía la cadena ABC.

En cine se lo pudo ver en filmes dramáticos como "Adiós a Las Vegas", protagonizada por NIcholas Cage y Elizabeth Shue; y "Drunks", en donde interpretaba a un alcohólico; y en comedias como "Las locas, locas aventuras de Robin Wood", de Mel Brooks.

Lewis se consideraba un sobreviviente luego de años de lucha contra su adicción al alcoholismo, la cocaína y la metanfetamina, y la depresión y la ansiedad; y afirmaba que había iniciado un proceso de recuperación luego de la muerte de su colega John Candy, en 1994.

En declaraciones difundidas por HBO a medios de Hollywood, Larry David manifestó su pesar por el fallecimiento de su coequiper: “Richard y yo nacimos con tres días de diferencia en el mismo hospital y durante la mayor parte de mi vida él ha sido como un hermano para mí. Tenía esa rara combinación de ser la persona más divertida y también la más dulce. Pero hoy me hizo llorar y eso nunca lo perdonaré”.

La cadena televisiva manifestó por su parte: “Estamos desconsolados al saber que Richard Lewis falleció. Su brillantez cómica, ingenio y talento fueron incomparables. Richard siempre será un miembro querido de las familias de HBO y 'Curb Your Enthusiasm', nuestro más sentido pésame para su familia, amigos y todos los fanáticos que pudieron contar con Richard para alegrar sus días con risas". (Télam)