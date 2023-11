Mujeres en la música: Un encuentro que motoriza la transformación de la realidad

(Por Fidel Fourcade, especial) La importancia de la visibilidad, inclusión y representatividad de las mujeres y diversidades en la industria musical reúne a la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (Aadet) y el Consulado General de Italia en Buenos Aires para presentar "Música y Mujeres: Transformando la Industria".

Este encuentro, que se llevará a cabo mañana a las 15 en el porteño Teatro Coliseo, contará con la participación de artistas, entre las que se destacan Teresa Parodi, Hilda Lizarazu y la cantante italiana Tosca, además de profesionales y representantes de organizaciones del sector (como Inamu, Acmma, Capte, Asap, Sate, Sadem, Aaapac, Sadaic, Capif y Aadi) con el objetivo común de visibilizar el camino recorrido e invitar a otras mujeres a hacer historia en la industria de la música.

“El de las mujeres es un movimiento colectivo, extraordinario y natural y creo que eso no se va a detener. A medida que pasen los años se va a naturalizar más, la igualdad de género y las diversidades se van a meter naturalmente”, reflexiona Parodi en charla con Télam.

En un sentido similar, Lizarazu apunta a esta agencia que “todo es parte de una construcción que se viene gestando y divulgar una actualidad cultural que ocurre aquí y ahora. Todo gesto es político y parte de una necesidad de un montón de mujeres que quieren que eso ocurra. Y si no alcanza, buscaremos más”.

La italiana Tosca, quien en el marco de esta actividad encabezará el sábado desde las 21 en el Coliseo un recital gratuito que incluirá la participación de la trovadora correntina, advierte a Télam que “la industria es igual en todas partes y demanda obras ´más lavadas’, pero yo hago música para ser, no para aparecer.

“Más allá de lo que esté de moda o no. No hay que traicionar el don que uno tiene, hice esa elección de libertad y siempre pagué las consecuencias”, asegura Tosca dando cuenta de su potencia artística como mujer.

“Música y Mujeres: Transformando la Industria", en consonancia con la campaña Orange the World de las Naciones Unidas, convoca a artistas, profesionales y representantes de organizaciones del sector para compartir sus experiencias y abordar los desafíos y logros que configuran el panorama laboral y profesional de las mujeres en la música en Argentina.

Con momentos musicales y videos testimoniales intercalados, el evento promete ser un viaje a través de las historias y logros de mujeres en la música, tanto de Argentina como de Italia con sus principales protagonistas, Emilia Parodi, Barbi Recanati y An Espil, también entre ellas.

Respaldado por el Consulado General de Italia en Buenos Aires, el programa incluirá dos mesas moderadas por la periodista Gabriela Radice, con representantes de instituciones clave en el ámbito musical.

La primera abordará las políticas implementadas y los proyectos futuros destinados a promover la igualdad de género en la industria, mientras que la segunda contará con la participación de destacadas artistas que compartirán sus experiencias y debatirán sobre el camino que transitan en la profesión musical.

Elisabetta Riva, directora artística del Teatro Coliseo apunta a Télam: “El movimiento femenino es una corriente que ya está instalada y que seguirá dando luchas en pos de una sociedad más equitativa. Es un compromiso que se seguirá enfrentando a cualquier tipo de adversidad o circunstancia. Es un paradigma, no sólo una cuestión de cupo y participación sino, la perspectiva con la cual el género femenino concibe, abarca, contempla y abraza la vida. Es un nuevo modelo que las mujeres debemos reforzar día a día en todos los ámbitos”.

Respecto al rol de Aadet, Sebastián Blutrach quien la preside, destaca “fuimos la primera cámara empresarial que firmó un protocolo para la prevención de la violencia familiar y de género. Siempre en la cultura el valor simbólico es tan importante como el valor pragmático ya que consideramos a la cultura un faro para que el resto de las cámaras y sindicatos avancen en tal sentido. Esa fue la primera piedra que se puso, y dos años después se creó la Comisión de Género y Diversidad de la entidad”.

Tanto Aadet cómo el Consulado General de Italia en Buenos Aires reconocen que el cupo, la disparidad salarial, el trato y la discriminación son puntos en los que se debe seguir avanzando.

“El feminismo no es necesariamente el eje de estos encuentros pero sí el motor, tiene su ideología propia y eso es imparable. Contamos con un movimiento con la fortaleza ideológica más grande de los últimos años. La semilla del compromiso está instalada y debemos seguir trabajando”, indica el empresario teatral.

Por último y respecto a la posibilidad de acceder a estos encuentros de forma gratuita previa inscripción a través de https://forms.gle/gExSXouUvhtVnVhPA, Blutrach agrega a Télam: “La federalización del evento es un gran objetivo y una dificultad. Vamos a filmar todo el evento y el instrumento que tenemos para hacerlo extensivo al resto de las provincias es el streaming”.

Télam: ¿Creen que el rol más transgresor en la música hoy lo tienen las mujeres?

Teresa Parodi: Una es parte de un todo con el lenguaje que elija, para decir cosas o no. Es una elección personal plantarse a decir algo. Liliana Herrero es una gran transgresora, Mercedes Sosa eligió hacer un disco sobre la obra de Violeta Parra y no hay nada más transgresor que eso. Y yo acabo de grabar un disco con muchísimas de las cantoras nuevas.

Hilda Lizarazu: Es el resultado de un movimiento que se viene gestando hace años y ya la sola figura de la mujer haciendo música, tocando en todas partes es transgresora de por sí, sea cual sea el género que decida hacer. Es importante que las mujeres sigamos creando nuestras propuestas y que podamos entrar a la industria de forma articulada para divulgar esta actividad cultural que sucede.

Tosca: En mi caso transgredir es mi manera de ser genuina y cualquier artista que emprenda una búsqueda por fuera del circuito “mainstream” aporta algo valioso. (Télam)