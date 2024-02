Nick Cave estará a cargo de la banda sonora de "Back to Black", la biopic sobre Amy Winehouse

El reconocido músico australiano Nick Cave estará a cargo de la composición de la banda sonora de "Back to Black", la próxima biopic dirigida por la cineasta inglesa Sam Taylor-Johnson sobre la vida y obra de la fallecida cantante Amy Winehouse, cuyo estreno en salas locales está previsto para el próximo 10 de mayo.

Según informó el sitio especializado Variety, el proyecto tiene el aval para acceder al repertorio musical de Winehouse, aunque la cinta también contará con una musicalización propia a cargo de Cave y de su histórico colaborador, Wallen Ellis, que trabajarán en distintas piezas por un total de 20 a 30 minutos.

"Nick y Warren son los únicos músicos que tenía en mente para esta película. Hace años vengo escuchando todo lo que compusieron juntos y siempre soñé con trabajar con ellos. Su sensibilidad, así como su entendimiento de esta historia, devino en una profunda y emotiva banda sonora", adelantó la realizadora en declaraciones a la prensa sobre esta adición.

El vínculo creativo de la dupla de músicos se remonta a 1993, cuando Ellis grabó violines para el disco de Nick Cave and the Bad Seeds "Let Love In", antes de que se incorporara definitivamente a la banda y participara de la producción de sus diez álbumes posteriores.

Además, ya habían trabajado en dúo para la composición de distintas bandas sonoras de películas como "Propuesta de muerte" (2005), "El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford" (2007), "La carretera" (2009), "Los ilegales" (2012), "Sin nada que perder" (2016) y la reciente "Rubia" (2022), sobre la vida de Marilyn Monroe; así como de la miniserie "Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer".

"Back to Black", que tendrá a la actriz Marisa Abela en la piel de la recordada cantante británica, dio a conocer a principios del mes pasado su primer tráiler, en el se puede escuchar a la protagonista decir "No escribo canciones para ser famosa. Escribo canciones porque no sé qué haría si no lo hiciera".

Según el compilado de imágenes de adelanto, la película mostrará los primeros pasos de la artista, su ascenso a la fama, los pormenores de la realización del fundamental disco que le da nombre al filme, y su camino autodestructivo que la llevó a la muerte a la temprana edad de 27 años.

Jack O'Connell, Eddie Marsan, Juliet Cowan y Lesley Manville, entre más, completarán el elenco de la cinta que se convertirá en la primera biopic basada en la figura fallecida en 2011 por intoxicación alcohólica, aunque ya existen varios documentales exitosos sobre su intimidad y su carrera como el ganador del Oscar "Amy" y "Reclaiming Amy", producido por la BBC. (Télam)