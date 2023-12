"No son 30 pesos", una película que retrata la lucha armada en Chile

"No son 30 pesos", nueva película de Fernando Kirchman Porto, retrata la lucha armada en Chile del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en tono de reivindicación, situando "históricamente todas las formas de lucha política" y que se estrena mañana en salas.

"Hay que situar históricamente todas las formas de lucha política, si tomáramos a San Martín con los parámetros actuales seguramente muchos le dirían 'terrorista' o 'sanguinario'", reflexionó el director sobre la toma de armas por parte del FPMR, que, entre otras cosas, llevó adelante el intento de asesinato del genocida Augusto Pinochet en 1986, que dejó un saldo de cinco muertos y 11 heridos.

"Creo que en la peli queda claro -agregó Kirchman Porto- que estos compañeros fueron empujados a esta forma de lucha por una dictadura genocida que además los afectó personalmente. Como dice una de las entrevistadas, 'el golpe cambió mi vida drásticamente, tenía 8 años y pasé de las muñecas al horror'".

La película fue filmada en los albores de las protestas estudiantiles de 2019. Para el documental, el director echó mano a representaciones de ficción de los encuentros clandestinos que el FPMR tuvo en los 80, apoyados por quienes fueron integrantes del movimiento de izquierda.

"Hay que recordar, en este caso y en todos, la secuencia temporal. El golpe a un gobierno constitucional que acababa de ganar una elección de medio término fue el 11 de setiembre de 1973 y el frente empieza sus acciones el 15 de diciembre de 1983, luego de que la dictadura asesinara a dos comités centrales completos del hasta entonces 'pacífico' Partido Comunista de Chile", indicó.

Kirchman Porto se siente identificado con el FPMR porque de joven militó en un partido que refugió a militantes de la agrupación chilena que habían participado del intento de asesinato del dictador.

Télam: ¿Por qué creés que Pinochet pudo morir en libertad y evitar ser encarcelado en Chile?

Fernando Kirchman Porto: Justamente esa es una de las claves de la película. La salida de la dictadura en Chile se dio con dos elementos distintivos: el dictador se fue con una constitución redactada por su lacayo más cercano, Jaime Guzmán, que le garantizaba impunidad y establecía las bases del neoliberalismo con la salud, la educación y los recursos naturales como "negocios", no como derechos. De hecho, Pinochet siguió de Jefe del Ejército desde ese momento hasta el 10 de marzo de 1998 y al día siguiente asumió como senador vitalicio. Por eso el título, "No son treinta pesos, Chile, genealogía de una Insurrección". Justamente la consigna de los estudiantes que iniciaron la revuelta de 2019 fue "No son treinta pesos, son treinta años".

T: Los entrevistados reivindican a la Revolución Cubana y a la Sandinista pero hay denuncias de organismos como Human Rights Watch que equiparan esos regímenes con el de Pinochet.

FKP: No afirmaría de ninguna manera que la Revolución Cubana pueda equipararse en ningún tema con la dictadura de Pinochet, viví allí tres años dando clases y tengo decenas de amigos del alma allí, algunos no se privaban de criticar muy duramente y a veces con palabras soeces a la Revolución y no les pasaba nada, pero la diferencia clave para mí son los logros sociales de la Revolución, sobre todo en cuestión de educación y salud. En cuanto a Nicaragua, el sandinismo fue una inspiración al derrocar la sangrienta dictadura de los Somoza poco antes del lanzamiento del FPMR. Sé que actualmente los sandinistas están divididos y muchos se han separado de Ortega y otros han sido perseguidos, pero no me consta que se pueda equiparar a Pinochet, aunque admito que no es un proceso que conozca desde adentro. (Télam)