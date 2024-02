Nombran "responsable interino a cargo" del Incaa, en medio de la danza de nombres para el organismo

El ingeniero Jorge Maximiliano Keczeli fue nombrado como "responsable interino a cargo" del Instituto Nacional de Cine (Incaa), órgano que se encuentra acéfalo desde el 10 de diciembre.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el cargo será “ad honorem”, a la par que continuará con sus funciones como Secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano.

"La presente medida mantendrá su vigencia mientras se encuentre vacante el cargo de Presidente" del Incaa, reza la norma con firma de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el presidente Javier Milei.

Así, Keczeli será “responsable interino” hasta que se “cubran los cargos vacantes” y con el fin de “asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales y el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo del Instituto”.

Además, dado que el ingeniero trabajará “ad honorem”, el decreto remarca en que “la presente medida no genera erogación presupuestaria adicional al Estado Nacional”.

Ingeniero de profesión, Keczeli se define a sí mismo en la red Linkedin como "líder y asesor experimentado en transformación digital, me especializo en dirigir y aconsejar en proyectos de tecnologías de la información en el sector público, con énfasis en big data y AI" (Inteligencia Artificial).

En lo inmediato, el Incaa requiere de la firma de un funcionario para realizar los pagos corrientes del instituto y para transferir fondos ya otorgados por el Instituto a productores de cine, a proveedores y para festivales.

Mientras tanto, continúa la danza de nombres para suceder a Nicolás Battle al frente del órgano marco del cine nacional.

Según indicaron desde el colectivo Cine Argentino Unido, en una reunión que mantuvieron con el Subsecretario de Gestión y Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Ignacio Lupi, surgió el nombre del economista Carlos Pirovano para dirigir el Incaa.

Sin embargo, desde la cartera le indicaron a Télam que el de Pirovano es uno de los nombres que se barajan, aunque por el momento no está firme ni oficializado.

Graduado en Economía, Pirovano tiene trayectoria dentro de la función pública en el Gobierno de la Ciudad, como también consultorías y cargos académicos. No se le conocen antecedentes en la industria audiovisual. (Télam)