"Oppeheimer" fue la gran ganadora en los premios Bafta con siete galardones

"Oppenheimer", la película basada en la vida del creador de la bomba atómica que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada, fue la gran ganadora en la gala de la 77º edición de los premios Bafta, los más importantes que entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas, que se realizó anoche en el Royal Festival Hall, de Londres.

El filme de Christopher Nolan se alzó con los galardones a mejor película, mejor director y mejor actor protagónico, que recayó sobre Cillian Murphy, entre otros.

Por su parte, "Pobres criaturas", de Yorgos Lanthimos, acaparó cinco premios, entre ellos a mejor actriz protagónica para Emma Stone; mientras que "Zona de interés" se llevó tres estatuillas, entre ellas a la mejor película británica.

Los grandes ignorados de la noche fueron "Barbie", el otro gran éxito de la temporada, y "Maestro", la biopic sobre Leonard Bernstein, que se fueron con las manos vacías, a pesar de competir en varios rubros.

La siguiente es la lista completa de ganadores:

Mejor película: "Oppenheimer"

Mejor película británica: "Zona de interés"

Mejor película de habla no inglesa: "Zona de interés"

Mejor documental: "20 Days in Mariupol"

Mejor película de animación: "El niño y la garza"

Mejor cortometraje británico: "Jellyfish and Lobster"

Mejor cortometraje británico de animación: "Crab Day"

Mejor dirección: Christopher Nolan por "Oppenheimer"

Mejor actriz protagonista: Emma Stone por "Pobres criaturas"

Mejor actor protagonista: Cillian Murphy por "Oppenheimer"

Mejor actriz de reparto: DaVine Joy Randolph por "Los que se quedan"

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. por "Oppenheimer"

Mejor guion original: "Anatomía de una caída"

Mejor guion adaptado: "American Fiction"

Mejor debut en guion, dirección o producción: Savanah Leaf, Shirley OConnor y Medb Riordan por "Earth Mama"

Mejor banda sonora: "Oppenheimer"

Mejor casting: "Los que se quedan"

Mejor dirección de fotografía: "Oppenheimer"

Mejor edición: "Oppenheimer"

Mejor diseño de producción: "Pobres criaturas"

Mejor diseño de vestuario: "Pobres criaturas"

Mejor maquillaje y peluquería: "Pobres criaturas"

Mejor sonido: "Zona de interés"

Mejores efectos especiales: "Pobres criaturas"

Estrella en ascenso (votado por el público): Mia McKenna-Bruce (Télam)