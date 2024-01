"Oppenheimer" se consagra con ocho premios en los Critics Choice Awards

"Oppenheimer", una de las más destacadas producciones de la temporada, fue la gran ganadora en la 29º edición de los Critics Choice Awards que se celebraron anoche en el Banker Hangar de Santa Mónica, California, al obtener ocho trofeos, entre ellos a mejor película, mejor director para Christopher Nolan y mejor actor actor de reparto para Robert Downey Jr.

Por su parte, "Barbie", el otro "tanque" cinematográfico del año, que partía con 18 nominaciones, se quedó con seis premios, entre ellos, a mejor comedia y mejor canción por "I`m Just Ken".

Los grandes batacazos aparecieron en los rubros mejor actriz y actor protagónico, en donde se impusieron Emma Stone por su labor en "Pobres criaturas" y Paul Giamatti por "Los que se quedan", respectivamente.

En el rubro televisivo, "El Oso" y "Bronca" se impusieron con cuatro estatuillas cada una, en tanto que "Succession" se llevó tres premios,

En la gala conducida por Chelsea Handler también fue condecorado el actor Harrison Ford como reconocimiento a su trayectoria y America Ferrara fue honrada con el premio SeeHer.

Los Critics Choice Awards celebran los mejor del año en cine y televisión de acuerdo a la visión de los críticos de Hollywood y abren la temporada de premios que culminarán con la ceremonia de los Oscar, que se celebrará el 10 de marzo.

El siguiente es el listado completo de ganadores:

Mejor película: “Oppenheimer”

Mejor actor: Paul Giamatti ("Los que se quedan")

Mejor actriz: Emma Stone ("Pobres criaturas")

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")

Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph ("Los que se quedan")

Mejor actor/actriz joven: Dominic Sessa ("Los que se quedan")

Mejor reparto de actuación: "Oppenheimer"

Mejor director: Christopher Nolan ("Oppenheimer")

Mejor guión original: "Barbie" (Greta Gerwig, Noah Baumbach)

Mejor guión adaptado: "American Fiction" (Cord Jefferson)

Mejor fotografía: Hoyte van Hoytema ("Oppenheimer")

Mejor diseño de producción: Sarah Greenwood, Katie Spencer ("Barbie")

Mejor edición: Jennifer Lame ("Oppenheimer")

Mejor diseño de vestuario: Jacqueline Durran ("Barbie")

Mejor peinado y maquillaje: "Barbie"

Mejores efectos visuales: "Oppenheimer"

Mejor Comedia: "Barbie"

Mejor película animada: "Spider-Man: A través del Spider-Verso"

Mejor película en lengua extranjera: "Anatomía de una caída"

Mejor canción original: "I`m Just Ken" ("Barbie")

Mejor puntuación: Ludwig Göransson ("Oppenheimer")

TELEVISIÓN

Mejor serie dramática: "Succession"

Mejor actor en una serie dramática: Kieran Culkin ("Successión")

Mejor actriz en una serie dramática: Sarah Snook ("Succession")

Mejor actor de reparto en una serie dramática: Billy Crudup ("The Morning Show")

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Elizabeth Debicki ("The Crown")

Mejor serie de comedia: "El Oso"

Mejor actor en una serie de comedia: Jeremy Allen White ("El Oso")

Mejor actriz en una serie de comedia: Ayo Edebiri ("El Oso")

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss-Bachrach ("El Oso")

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: "Only Murders in the Bulding")

Mejor serie limitada: "Bronca"

Mejor película para televisión: "Quiz Lady"

Mejor actor en miniserie o película para televisión: Steven Yeun ("Bronca")

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Ali Wong ("Bronca")

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión: Jonathan Bailey ("Compañeros de viaje")

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión: María Bello ("Bronca")

Mejor serie en lengua extranjera: "Lupin"

Mejor serie animada: "Scott Pilgrim da el salto"

Mejor programa de entrevistas: "Last Week Tonight With John Oliver"

Mejor especial de comedia: John Mulaney: Baby J (Netflix)

(Télam)