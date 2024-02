"Oppenheimer" también se impone en los premios otorgado por el Sindicato de Productores

“Oppenheimer” obtuvo el máximo galardón que otorga el Sindicato de Productores de Hollywood durante la ceremonia realizada anoche en el Ovation Hollywood de Los Ángeles, y mantuvo así firme su marcha triunfal hacia los Premios Oscar.

La cinta dirigida por Christopher Nolan se llevó el premio Darryl F. Zanuck, que reconoce la excelencia en la producción de un largometraje teatral, una distinción que históricamente deja a sus acreedores a las puertas del máximo reconocimiento en la industria cinematográfica.

El galardón recayó sobre el propio Nolan y su equipo integrado por Emma Thomas y Chuck Roven, trío que se hizo cargo de la producción del filme que narra la vida del creador de la bomba atómica.

En el rubro televisivo, el gran vencedor fue "El Oso", que se impuso en el rubro serie de comedia episódica; en tanto que "RuPaul’s Drag Race”

fue consagrada la mejor producción de serie de competencia y "Last Week Tonight with John Oliver” obtuvo lo propio en la categoría de variedades.

Por su parte, el Sindicato de Productores reconoció a Martin Scorsese; Gail Berman, responsable de la recordada serie "Buffy, la cazavampiros"; y a Charles D. King, primer afroamericano en recibir este premio.

La siguiente es la lista completa de los ganadores:

Premio Darryl F. Zanuck a la mejor producción en películas teatrales: "Oppenheimer"

Premio a la mejor producción de películas teatrales animadas: "Spider-Man: a través del Spider-Verse"

Premio Norman Felton a la mejor producción de televisión episódica en drama: “Succession”

Premio Danny Thomas a la mejor producción de televisión episódica en comedia: "El Oso"

Premio David L. Wolper a la producción destacada de series de televisión limitadas o de antología: "Bronca"

Premio a la producción destacada de películas televisadas o transmitidas por streaming: “Black Mirror: Beyond the Sea”

Premio a la mejor producción de televisión de no ficción: “Bienvenido a Wrexham”

Premio a la mejor producción de películas documentales: "Sinfonía americana".

Premio a la producción destacada de televisión de entretenimiento en vivo, variedades, sketches, standup y talk show: "Last Week Tonight with John Oliver".

Premio a la producción destacada de televisión de serie de competencia: “RuPaul’s Drag Race”

Premio al programa deportivo destacado: "Beckham"

Premio al programa infantil destacado: "Plaza Sésamo"

Premio al programa de formato corto excepcional: "Succession: Controlling the Narrative" (Télam)