"Oppenheimer" también se impone en premios al sonido

A una semana de los esperados premios Oscar, "Oppenheimer" sigue posicionándose como la gran favorita en la gran mayoría de las 13 categorías en la que competirá, al imponerse anoche en los galardones que entrega la Cinema Audio Society, que consagra a las mejores mezclas de audios en producciones audiovisuales en cine y televisión.

La cinta sobre el creador de la bomba atómica dirigida por Christopher Nolan, que en los Oscar dirá presente en la categoría Sonido, se llevó el cetro al mejor audio en el rubro Película de acción en vivo.

De esta manera, "Oppenheimer" mantiene el reinado en cada uno de los rubros que cuentan con premios específicos otorgados por expertos en cada área, y que conforman muchas de las categorías de los premios Oscar en las que competirá.

En tal sentido, ya fue coronada en los premios que entregan los sindicatos de directores, de actores, y los críticos de cine, entre otros, por lo que llega como la gran favorita en distintos rubros.

Anoche fue el turno de la consagración en una categoría técnica en la que también estaban anotadas "Barbie" y "Los asesinos de la luna".

Cabe recordar que en los Oscar, "Oppenheimer" competirá en el rubro Sonido contra "Maestro", la biopic sobre el músico Leonard Bernstein; "Resistencia"; "Misión Imposible: Sentencia mortal-Parte Uno" y "Zona de interés".

Los otros ganadores en la 60º edición de los premios Cinema Audio Society, realizada en Beverly Hills, fueron "Spider-Man: a través del Spider-verso", en el rubro Película animada; y "32 Sounds", en Documental, que dio el batacazo al vencer al fenómeno Taylor Swift y su filme "The Eras Tour", que retrata su más reciente gira que la trajo en noviembre pasado por primera vez a la Argentina.

"El oso" ganó entre las series de televisión de media hora y "The Last of Us" se impuso en el apartado series de una hora.

Por su parte, "Weird: The Al Yankovic Story" se llevó el premio en la categoría de Película no teatral o serie limitada.

Los galardones honoríficos recayeron sobre J.J. Abrams y Joe Earle, responsable en series como "American Horror Story" y "Six Feet Under".

(Télam)